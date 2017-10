Brilon-Totallokal: Unvergessliche Abende in Olsberg

brilon-totallokal: Bekannte Comedians und Kabarettisten, angesagte Rockbands, Musiker aus Klassik, Schlager und Volksmusik – in der Konzerthalle Olsberg geben sich Künstler aus Nah und Fern regelmäßig die Klinke in die Hand. In den modern eingerichteten Räumlichkeiten der Konzerthalle haben Sie viel Platz zum Feiern, Genießen und Mitmachen. Das Herzstück der Konzerthalle bildet der Große Saal. Hier haben bereits prominente Namen wie Simple Minds, Atze Schröder, Max Raabe oder Schiller ihre Auftritte gehabt. Freuen Sie sich also auf einen unbeschwerten Abend bei bester Unterhaltung.

Doch auch an der frischen Luft wird viel geboten: Besuchen Sie doch eine der abwechslungsreichen Open-Air-Veranstaltungen in Olsberg. Die alljährliche Kirmes beispielsweise begeistert die ganze Familie. Beim Olsberger Motorrad- und Open-Air-Festival entdecken Sie die neuesten Maschinen und Zubehörteile. Ausprobieren ist ausdrücklich erlaubt! Bei der Stunt-Motorrad-Show demonstrieren Ihnen die Profis dann, was auf zwei Rädern möglich ist. Zwischendurch dürfen Sie natürlich die abwechslungsreichen Strecken rund um Olsberg auf Ihrem eigenen Bike testen.

Für einen gelungenen Abschluss sorgt abends ein Open- Air-Konzert. Die Messe findet in diesem Jahr vom 18. – 20. August statt. Informationen über aktuelle Veranstaltungen finden Sie jederzeit bequem auf der Website der Konzerthalle Olsberg oder der Seite des Motorradfestivals. www.konzerthalle-olsberg.de www.motorradmesse-olsberg.de

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

Weitere Infos: www.tourismus-brilon-olsberg.de

