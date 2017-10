Just for Joy stimmt sich auf Jubiläumskonzert ein!

Brilon-Totallokal: Klangcocktail für die Sinne

brilon-totallokal: Der Frauenchor Just for joy freut sich auf das anstehende Konzert das am 15 10.2017 um 18:00 Uhr in der Aula des Gymnasiums Petrinum stattfindet.

Zusammen mit dem Fleckenberger Soundprojekt, dem Olsberger Vocalensemble „Abgestimmt“ sowie dem Coro Piccolo der Neuen Chorwerkstatt aus Brilon können sich die Gäste auf einen Klangcocktail für die Sinne freuen und sich bereits ab 17 Uhr mit einem Cocktail auf das Konzert einstimmen.

Karten gibt es für 14,- € im Vorverkauf bei: Das Buch, der Buchhandlung Podszun und der BWT. Weitere Informationen auch unter www.just-for-joy.de.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon