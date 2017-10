Brilon-Totallokal: Lesung mit Jörn Klare

brilon-totallokal: Der Preisträger des Evangelischen Buchpreises 2017, Jörn Klare, kommt zu einer Lesung ins Sauerland. Am 27. Oktober um 19.00 Uhr liest er aus seinem 2016 erschienenen Buch „Nach Hause gehen – Eine Heimatsuche“ in der Bücherei im Evangelischen Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2.

„Mein Heimweg ist eine mehr als sechshundert Kilometer lange Wanderung. Der Rhythmus der Schritte wird zu einer Meditation zum Thema Heimat und macht den Weg nach Hause zu meiner ganz persönlichen Pilgerstrecke. So wandere ich gleichsam durch einen Wald und durch mein Leben.“ Der Ullstein-Verlag, der Klares Buch herausgibt, schreibt dazu: „Jörn Klares Heimatsuche ist eine vielschichtige Auseinandersetzung mit der Frage: Wohin gehöre ich in einer Welt, die sich immer schneller wandelt?

Was genau ist Heimat? Was bedeutet sie? Und warum ist sie wichtig? Jörn Klare geht dem sehr persönlich und ganz wörtlich nach. Von seiner Berliner Haustür aus wandert er an den Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des Ruhrgebiets. Ein Weg über gut sechshundert Kilometer. Erst durch Ostdeutschland, das ihm immer noch fremd ist, dann durch Westdeutschland, das ihm oft nicht mehr vertraut ist. An Orten, die Alte Hölle, Elend oder Wildewiese heißen, begegnet er Menschen, die ihre Heimat lieben, an ihr leiden und für sie kämpfen. Schließlich erreicht er die kleine Stadt, die einst sein Leben war. Ein besonderes Buch, das jeden dazu bewegt, sich neu zu verorten. Ein Porträt von Deutschland, das man so kaum kennt.“

Geboren wurde der Autor 1965 in Hohenlimburg zwischen Sauerland und Ruhrgebiet. Er studierte Psychologie und Theaterwissenschaft in Berlin und arbeitet als Journalist, Dramatiker und Buchautor. Seine Features und Reportagen wurden mehrfach ausgezeichnet. Nach Hause gehen ist sein drittes Buch. Jörn Klare lebt mit seiner Familie in Berlin.

Der Evangelische Buchpreis ist mit 5.000 Euro dotiert. Er wurde dem Autor Ende August in der Schlosskirche zu Wittenberg überreicht.

Mit dem Evangelischen Buchpreis werden seit 1979 Bücher ausgezeichnet, die dazu anregen über das Christentum in dieser Welt nachzudenken. Der Ev. Buchpreis ist ein Leserpreis, Vorschlagsrecht haben Leserinnen und Leser. Mehr Informationen: www.evangelischerbuchpreis.de

Quelle: Kathrin Koppe-Bäumer, Ev. Kirchenkreis Arnsberg

