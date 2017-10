14. Skibörse in der Sparkassenfiliale Olsberg, Hauptstraße 85

Brilon-Totallokal: Große Auswahl an Wintersport-Artikeln und Gewinnspiel am Skibörsentag

brilon-totallokal: Die Sparkasse Hochsauerland und Sport Schettel laden für Sonntag, 22. Oktober 2017 zur 14. Skibörse in die Sparkassenfiliale Olsberg, Hauptstraße 85 ein. Von 13.30 bis 16.00 Uhr besteht die Möglichkeit, gut erhaltene Wintersport-Artikel aus zweiter Hand rund um den Wintersport zu erwerben.

Kleidung wird in Kindergrößen angenommen und veräußert.

Verkäufer, die daheim Platz machen möchten für neues Equipment und Outfit, können ihre für den Verkauf vorgesehenen Artikel am Sonntag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr in der Sparkassen-Filiale abgeben. Nicht verkaufte Artikel können von 16.00 bis 17.00 Uhr wieder abgeholt werden. Besonderer Service auch in diesem Jahr: Die fachmännische kostenfreie Justierung der Skibindungen. Somit können Schneesportbegeisterte gut ausgerüstet in die neue Wintersaison starten.

Wartezeiten lassen sich bei einer Tasse Kaffee, heißer Schokolade, frischen belgischen Waffeln und Waffeln am Stiel verkürzen. Der Lions Club Olsberg-Bestwig verkauft während der Skibörse die diesjährigen Adventskalender. Das Gewinnspiel findet ausschließlich während der Skibörse statt. Um 16.00 Uhr ist die Preisverleihung.

Quelle: Anne Nübold, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon