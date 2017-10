Brilon-Totallokal: Lions Club spendet neue Sitzbänke

brilon-totallokal: Olsberg. Das sind ja schöne Aussichten – und die kann man auf dem Olsberg nun auch sitzend genießen. Der Lions Club Olsberg-Bestwig hat zwei nagelneue Sitzbänke am Gipfelkreuz des Olsbergs sowie an der Luisenquelle aufgestellt. „Damit wollen wir den Olsberg als attraktives Wanderziel für Einheimische und Touristen weiter aufwerten“, freut sich Clubpräsident Peter Evers, der das Projekt initiiert hat.

Die massiven und wetterfesten Holzbänke ersetzen Sitzmöbel, an denen der berühmt-berüchtigte „Zahn der Zeit“ nicht nur sprichwörtlich genagt hatte. Die heimische Region biete zahlreiche attraktive Freizeit-Ziele, zu denen ganz sicher auch der Olsberg gehöre, so Peter Evers. Mit den neuen Sitzbänken wollen die heimischen Lions einen Beitrag dazu leisten, um die Aufenthaltsqualität weiter zu steigern: „Davon profitieren unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch Besucher gleichermaßen.“ Mit einer gemeinsamen Wanderung auf den Olsberg feierten die Mitglieder des Lions Clubs Olsberg-Bestwig ihre „Bankeröffnung“ bei bestem Herbstwetter. Nun hoffen die heimischen Lions darauf, dass die neuen Bänke zahlreiche Wanderfreunde zum Verweilen auf dem Olsberger „Hausberg“ einladen.

Gleichzeitig lädt Peter Evers alle Interessierten ein, den neuen Adventskalender des Lions Clubs Olsberg-Bestwig zu erwerben. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf ist die Grundlage für die Förderung zahlreicher Projekte in der Region, mit denen die Lions vor allem junge Menschen unterstützen wollen. Erstmals erhältlich ist der neue Adventskalender beim Olsberger Herbstfest am Sonntag, 22. Oktober. Der Preis beträgt wie in den Vorjahren fünf Euro.

Foto: „Bankeröffnung“ auf dem Olsberg: Der Lions Club Olsberg-Bestwig mit Clubpräsident Peter Evers (vorn) hat zwei massive Sitzbänke gespendet – und diese mit einer zünftigen Wanderung auch gleich eingeweiht.

Bildnachweis: Lions Club Olsberg-Bestwig

Quelle: Jörg Fröhling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon