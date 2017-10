Interkulturelle Woche: Offenes Klassenzimmer im Caritas-Globus

Brilon-Totallokal: Von Naschkatzen und Liebe, die durch den Magen geht

brilon-totallokal: Wer oder was ist eine Naschkatze? Was bedeutet „Zum Wohl“ und warum geht in Deutschland Liebe durch den Magen? Diesen Fragen wurde sich beim ersten Offenen Klassenzimmer des Caritas-Projektes „Globus – Gemeinsam leben und lernen in Deutschland“ im Rahmen der Interkulturellen Wochen gewidmet, und zwar bei einem Internationalen Frühstücks-Büffet.

In der Auftaktrunde setzten sich die 14 Teilnehmer aus Afghanistan, Eritrea, Italien, Nigeria, Somalia, Sri Lanka, Syrien und der Türkei zunächst mit deutschen Redewendungen zu den Themen Essen, Trinken und Genießen auseinander. Dass die Liebe durch den Magen geht, weil Gefühle, konkret appetitzügelnde Glückshormone im Spiel sind, dieses Gefühl kennt man auch andernorts auf der Welt. Unterschiedlich hingegen sind die Essgewohnheiten am Morgen. Beispiel Eritrea: Dort gibt es Reis und Gemüse. In Sri Lanka wird weißes Mehl, Reismehl mit einer Prise Salz und Kokosmilch zusammengeführt und mit Mango oder Banane, wahlweise auch mit scharfer Soße, gereicht. Zum Probieren brachten einige Teilnehmer die Frühstücks-Favoriten aus ihrem Geburtsland mit. Auch die deutschen Klassiker zum Tagesbeginn wurden aufgetischt: Brötchen herzhaft belegt mit Käse oder Wurst, oder Brötchen süß bestrichen mit Marmelade oder Nussnougat-Creme, dazu gerne ein Ei. Ein gut gedeckter Tisch ist keine Selbstverständlichkeit auf der Welt: „Nicht überall gibt es ausreichend Nahrung und sauberes Trinkwasser direkt aus dem Hahn“, gab Kursleiterin Tatjana Dinkel zu bedenken. Ein Hinweis, den einige Teilnehmer aus eigener Erfahrung bestätigten.

Das Projekt Globus richtet sich an EU-Bürger, Spätaussiedler, anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge. Kulturelle und politische Bildung gehören ebenso zu den Lerninhalten wie der Spracherwerb. Darüber hinaus wird ganz lebenspraktisch Alltagswissen vermittelt sowie Themen aus dem aktuellen Zeitgeschehen aufgegriffen.

Ganz neu ist das Angebot „Fokus – Deutsch lernen von Frau für Frau“, ein Deutschkurs ausschließlich für Frauen (immer mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr in der Caritas-Geschäftsstelle, Scharfenberger Str. 19 in Brilon). Ein Einstieg zur Alphabetisierung ist momentan auch für Frauen möglich, die schon länger im Altkreis Brilon leben. Erstkontakt gerne mittwochs um 15 Uhr oder bei Nachfragen über Ingrid Asmus (i.asmus@caritas-brilon.de, Telefon (0 29 61) 97 19 53).

