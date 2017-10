Männerchor1868 Brilon

Brilon-Totallokal: 2018 feiert der Männerchor 1868 Brilon sein 150-jähriges Jubiläum.

brilon-totallokal: Ein runder Geburtstag der mit Kulturprogrammen und Veranstaltungen angefüllt ist. Aus diesem Grund möchte das Museum Haus Hövener die Geschichte des Chorwesens 2018 in Form einer Sonderausstellung unter dem Motto „Sängerkultur im Sauerland“ darstellen, hinterfragen und die Bedeutung dieser Vereinsstrukturen der Öffentlichkeit deutlich machen.

Das Archiv des Männerchores1868 Brilon umfasst vor allem Schriftgut und Fotos. Dieses Material möchten wir vorab zur Auswahl für die Ausstellung vorstellen. Der Männerchor lädt deshalb die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brilon und den Ortschaften recht herzlich für Sonntag, den 22. Okt. 2017 ab 15:00 Uhr in den Petrussaal des Pfarrzentrums der kath. Propsteigemeinde, Kirchenstraße 3, 59929 Brilon ein.

Bei Kaffee und Kuchen und Gesprächen bietet der Männerchor einen geselligen Nachmittag an und es können dabei die Ausstellungsstücke in Augenschein genommen werden. Vielleicht können manche sich auch an die eine oder andere Person auf den alten Bildern erinnern.

Falls noch alte „Erbstücke“ zum Chor vorhanden sind, können diese mitgebracht werden oder Vorstand und Sangesbrüder können unter der Tel.:02961-1648 oder 02961-7490025 informiert werden.

