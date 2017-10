22. Briloner JazzNacht beginnt kulinarisch!

Brilon-Totallokal: Die 22. Briloner JazzNacht startet mit dem „Blue Motion Trio feat. Joscho Stephan“ und geht weiter mit „Nils Landgren Funk Unit“

brilon-totallokal: Die 22. Briloner JazzNacht öffnet bereits ab 18.30 Uhr die Türen des Schulzentrums für alle Jazz-Fans, die eine Karte frühzeitig erworben- oder reserviert haben. Im Foyer erwartet dann der Sterne-Koch Martin Steiner die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten. Auf der Speisekarte stehen „Lauwarmer Backendelsalat mit Wildpreiselbeeren & Kürbiskernen“, „Maronenschaumsuppe mit altem Portwein, Thymianmilch & Kräuterbrioche“ und „Wildschwein-Currywurst mit fruchtiger Currysauce, Süßkartoffelpommes & Spicy Mayo“. Dazu gibt es erlesene Getränke vom Team „LOK-Events“.

Einlass in den Konzertsaal am 21.10.2017 ist ab 19.00 Uhr! Ab 20.00 startet dann die 22. Briloner JazzNacht mit dem „Blue Motion Trio feat. Joscho Stephan“. Nach einer kurzen Umbaupause geht es dann weiter mit „Nils Landgren Funk Unit“. Für diesen Abend gibt es seit Wochen keine Karten mehr – die Veranstaltung ist restlos ausverkauft! An der Abendkasse können deshalb nur die vorreservierten Karten abgeholt werden.

Quelle: Thomas Mester – Leiter Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon