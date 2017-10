Joe Kelly: „18 Jahre auf der Straße gekämpft, die ersten 12 Jahre Pleite“

Brilon-Totallokal: In knapp 60 Minuten hetzt Joe Kelly sich und seine Gäste durchs Programm

brilon-totallokal: Der Wirtschaftsförderer Oliver Dülme hatte keine leichte Aufgabe, den ca. 160 Auszubildenden im Bürgerzentrum Kolpinghaus den Stargast, Ausdauer und Extremsportler, Unternehmer und Künstler Joe Kelly mit einem um 50 Prozent gekürzten Veranstaltungszeitraum zu präsentieren. Von dem geplanten 120 minütigen Auftritt Kellys blieben nicht einmal 60 Minuten übrig, da am Abend in Leipzig eine weitere Veranstaltung auf ihn wartete. Welche dieser Veranstaltungen nun wichtiger war, sei dahingestellt. Die Anwesenden hatten es jedoch nicht verdient in einer Art „Schweinsgalopp“ durch das Leben und Wirken von Joe Kelly, welches mit teilweisen extremen körperlichen und physischen Anforderungen gespickt war, gejagt zu werden. Fragestellungen und Diskussionen zu der Thematik waren im Anschluss nicht möglich.

NO LIMITS – So schaffe ich mein Ziel

Im Mittelpunkt von Joe Kellys Ausführungen steht wie mit Disziplin, Ehrgeiz und Ausdauer gesteckte Ziele zu erreichen sind. Gelernt hat er dieses von seinem Vater, der den Kelly-Clan zusammenhielt und organisierte. Auftritte auf der Straße, in Konzerthallen, Stadien und dem Vatikan machten die Kelly Familie weltweit bekannt. „Das Geld liegt auf der Straße“ so sein Credo. An schlechten Tag erwirtschafteten sie drei bis fünf Tausend Euro, an guten Tagen waren es dann ca. 30 Tausend Euro. 20 Millionen verkaufte Tonträger sind ein Beweis für Einsatz- und Durchsetzungswillen. Um das gesteckte Ziel zu erreichen „muss ich mehr geben als nehmen.“ Seine Feststellung: „wer investiert und gibt, macht immer Gewinn“. Sowohl die Erfolge der Kelly Familie als auch seine eigenen bestätigen diesen Ausspruch. Seine zehn jährige Tätigkeit als Geschäftsführer der Kelly Familie, der von morgens bis abends aktiv war, hat ihn zum Ausdauersport gebracht, da er eine mentale und körperliche Abwechslung benötigte. „Ausdauersport ist Volkssport“ so seine Ansicht.

Um Hallen oder Stadien mit mehr als 40.000 Zuhörern zu füllen bedarf es dieses Investitionswillen. Heute ist es wesentlicher einfacher, da die Kommunikationswege sich in den vergangenen 15 Jahren drastisch verändert haben. Die neue, geplante Tournee ist auf Grund dieser Tatsache binnen weniger Tage fast ausverkauft.

Das ganze Leben ist ein Marathon

„Für das Ziel des Ausdauersports habe ich bis jetzt gelebt.“ Mit Ausdauer, Willen, Leidenschaft und Zielen die er konsequent verfolgte, erreichte er fast alle Podien. Joe Kelly, Markus Lanz, Dennis Lehnert und Claudia Beitsch traten im Winter 2010/2011 als „Deutsches Team“ beim „Wettlauf zum Südpol“ an. 100 Jahre nach dem legendären Wettkampf zwischen Scott und Amundsen legten sie in 10 Tagen eine Distanz von 400 km zurück, in einer Höhe von 3.000 Meter bei bis zu minus 40 Grad. Jeder transportierte seine gesamte Ausrüstung, Verpflegung und Getränke. Unter diesen klimatischen Bedingungen ist eine tägliche Flüssigkeitsaufnahme von fünf bis sechs Litern notwendig. Hinter dem Team Österreich erreichten sie als komplettes Team das Ziel. Der Gewichtsverlust bei Kelly betrug 15 kg. Seine Erfahrung aus dem „Wettlauf zum Südpol“: „Frauen gehen über Limits, mehr als Männer“.

In 17 Tagen und 23 Stunden durchquerte Joe Kelly Deutschland von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze. 900 km Strecke zu Fuß und ohne Geld. Er ernährte sich mit dem, was die Natur zur Verfügung stellte. Sein Tagespensum betrug mindestens 50 km. Eine seiner herausragenden Willensleistungen war die nochmalige Teilnahme am „Badwater Run“. Gestartet wird in Badwater im Death Valley auf einer Höhe von 85 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Ziel ist das Whitney Portal in 2.530 Meter Höhe, nach einer zurückgelegten Strecke von 217 km und absolvierten 4.000 Höhenmetern. 2001 hatte er diese Herausforderung in 55 Stunden und acht Minuten absolviert. 2011 trat er nochmals an mit dem Ziel seine Laufzeit auf unter 48 Stunden zu verbessern. Er schaffte es mit 43 Stunden und 22 Minuten.

Joe Kelly nahm bisher drei Mal am Radrennen „Race Across America“ (RAAM) teil. Dieses Rennen ist eine Durchquerung Amerikas von der West- zur Ostküste. Die Strecke ist 4.800 km lang und es müssen 52.000 Höhenmeter überwunden werden. Das Zeitlimit beträgt 288 Stunden (12 Tage). Kelly absolvierte bisher mehr als 100 Marathons, Ultramarathons (mehr als 42,195 km), neun Wüstenläufe, Ironmans, 100 Halbmarathons, Kurzdistanztriathlons und Kurzdistanzwettkämpfe. Bis heute hält er mit acht Ironman-Triathlon innerhalb eines Jahres den Rekord. Die Distanzen eines Ironman-Triathlons sind in der Reihenfolge ihres Ablaufs: Schwimmen 3,86 km, Radfahren 180,2 km und Marathonlauf über 42,195 km. Zum Abschluss stellte Joe Kelly fest: „Wir brauchen kein Talent, nur Ausdauer“.

Aufgrund des veränderten Veranstaltungsablaufes kamen die Grußworte des Bürgermeisters der Stadt Brilon nach dem Ende des Hauptvortrages. Er verwies auf mehr als 14 tausend Sozialabgabenpflichtige Arbeitsplätze in Brilon, die nur durch Vernetzung und internationale Kontakte entstehen konnten. Es ist schwierig diese Arbeitsplätze immer wieder neu zu besetzen. „Ihr, die Auszubildenden, macht im Beruf eine gewisse Buntheit aus um Selbstbestimmung zu erfahren und Verantwortung zu übernehmen. Ausbildungsqualität lässt sich nur durch eine starke Wirtschaft erreichen, „ohne Moos, nichts los“.

Marko Kieschnik von der Firma EGGER sprach im Namen der Big-Six und fragte die Anwesenden was denn das Thema von Joe Kelly mit ihrer Ausbildung zu tun hat. Seine Antwort hierzu war: Kelly hat uns auf eine Reise ohne Limit mitgenommen. Die Firmen bei denen ihr jetzt beschäftigt seid, tun ähnliches. Die Probleme auf dem Weg zu eurem Ziel stehen vor Euch. Ausbilder und Familien helfen euch auf diesem Weg. Und bei Schwierigkeiten gilt „Es lohnt sich immer mit einem Blick auf den zurückgelegten Weg festzustellen, dass es so schlimm nicht war. Kieschnik forderte die Auszubildenden auf, dem Wort des hl. Antonius zu folgen, das da lautet: „In dir muss brennen was du bei anderen entzünden willst.“

Nach diesen Sätzen waren die Anwesenden in das Foyer des Bürgerzentrums zu einem kleinen Imbiss und Umtrunk geladen. Ab 19:00 Uhr erfolgte dann die Fortsetzung in der Ratsschänke die exklusiv für die Azubis zur Verfügung stand. Vor dem Lokal konnten an dem „Genuss Truck“ leckere Burger erworben werden. In der Ratsschänke ging es dann mit einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen und dem „DEEJAY T-MO“ weiter.

Bildunterschrift: Joe Kelly mit Azubis aus verschiedenen Briloner Big-Six, die den Veranstaltungsaufbau mitgestalteten. Marko Kieschnik – EGGER, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Wirtschaftsförderer Oliver Dülme.

