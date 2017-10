Seniorenfahrt 2017

Ausflug zum Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen des Hochsauerlandkreises nach Meschede-Enste…

brilon-totallokal: Der alljährliche Ausflug der Seniorinnen und Senioren aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle, auf Einladung von Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann, führte in diesem Jahr zum Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen des Hochsauerlandkreises nach Meschede-Enste.

HSK-Fachbereichsleiter Christof Dürwald und seine Mitarbeiter stellten die Aufgaben des Zentrums eindrucksvoll vor. Vor rund einem Jahr ist das Zentrum für Feuerschutz, Rettungswesen und Katastrophenschutz am Standort in Meschede-Enste, direkt an der Autobahn, eröffnet worden. Hier sind verschiedene Kreiseinrichtungen „unter einem Dach“ zusammengezogen worden. Das neue Gebäude verfügt über eine Gesamtfläche von 4.760 qm. 1300 qm stehen für Schulung und Ausbildung zur Verfügung. Hier stehen u. a. ein Übungshof, die Atemschutzübungsstrecke und ein Übungsturm den Lehrgangsteilnehmern zur Verfügung. Untergebracht ist hier auch die Kreisschirrmeisterei.

Das Bild zeigt die Seniorinnen und Senioren aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle mit Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann und dem Fachbereichsleiter Christof Dürrwald.

Foto: Dorfgemeinschaft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon