Sieben neue Messdiener in Altenbüren

Neue Messdiener der Pfarrgemeinde St. Johannes u. Agatha Altenbüren..

brilon-totallokal: Nicht ohne Stolz konnten im Verlauf der Erntedankmesse in Altenbüren gleich 7 neue Mädchen und Jungen in den Kreis der Messdiener aufgenommen werden. Pfarrer Laubholt begrüßte sie herzlich und überreichte ihnen das Messdienerkreuz als Zeichen ihrer neuen Aufgabe und Zugehörigkeit. In den Wochen zuvor hatten Christopher und Rita Körner sie in den neuen Dienst eingeführt und

alle Messdiener begrüßten die „Minis“ beim gemeinsamen Pizzaessen. In der mittleren und vorderen Reihe sind Jette Borys, Melina Clement, Josefine Hümmecke, Anna Göke, Hannes Aufmkolk, Linus Müller und Mattheo Meyer zu sehen.

Quelle: Michael Aufmkolk / Kirchenortsausschuss Altenbüren

