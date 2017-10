„Take Ten“ – Big Band-Projekt mit Frederik Köster

Olsberg: Neue musikalische Wege beschreitet „Take Ten“

brilon-totallokal: Olsberg. Neue musikalische Wege beschreitet „Take Ten“, die Tanzband des Musikvereins „Eintracht“ Olsberg in diesem Herbst. Im Rahmen eines Workshops begeben sich die Musikerinnen und Musiker ein Wochenende lang auf die Spuren der führenden Protagonisten der Swing-Ära wie Duke Ellington, Count Basie und Glenn Miller. Seit den 1920er Jahren ist Big-Band-Musik fester Bestandteil der internationalen Musikszene und nicht zuletzt durch beliebte Interpreten wie Michael Bublé, Robbie Williams oder den im letzten Jahr verstorbenen Roger Cicero nach wie vor top-aktuell.

Ein lang gehegter Wunsch der Olsberger Musiker und Musikerinnen geht Ende Oktober in Erfüllung, wenn sich die Band in vergrößerter Besetzung (5 Saxophone, 4 Trompeten, 4 Posaunen, Klavier, E-Gitarre, Bass-Gitarre und Schlagzeug) intensiv mit Evergreens und Ohrwürmern der Swing-Ära beschäftigt. Unterstützt und angeleitet werden Sie dabei von keinem geringeren als Frederik Köster, Jazztrompeter, -komponist und -arrangeur, der selbst viele Jahre Mitglied des Musikvereins und der zugehörigen Band war. Die Ergebnisse werden anschließend im Rahmen eines kleinen Konzertes präsentiert, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind! Los geht es am 31.10. um 17 Uhr im Olsberger „Haus des Gastes“. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich neben viel Applaus aber über großzügige Spenden.

Quelle: Felicia Schley / Presse- und Öffentlichkeitsbeautragte Musikverein „Eintracht“ Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon