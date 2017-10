Kinder der Franziskusschule Bruchhausen besuchten die Rettungswache und das Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon

Brilon-Totallokal: Eine gelungene Aktion im Rahmen unserer Klassenfahrt!

brilon-totallokal: Während unserer Klassenfahrt erlebten wir Kinder aus der 4. Klasse der Franziskusschule Bruchhausen einen spannenden Nachmittag in der Rettungswache und im Krankenhaus in Brilon. Zunächst lernten wir die Arbeit eines Rettungssanitäters kennen. Bei einem Einsatz rutschen die Sanitäter schnell an einer Stange herunter, um zügig zu ihren Rettungswagen zu kommen. Wir benutzten aber sicherheitshalber die Treppe und durften uns dann den Rettungswagen von innen ansehen. Dort legte sich ein Kind aus unserer Klasse auf die Liege und wurde vom Rettungssanitäter Matthias Witteler untersucht.

Mit Blaulicht und Martinshorn wurden wir verabschiedet und gingen weiter zur Notaufnahme, wo wir vom Leiter Dr. Höfer schon erwartet wurden. Zusammen mit Krankenschwester Kira zeigte er uns den Schockraum und erklärte uns, wie ein Patient untersucht wird. Zwei Kinder spielten dabei die Patienten und wurden mit dem Ultraschallgerät untersucht. Danach konnten wir uns gegenseitig mit dem Stethoskop abhören, den Puls messen und uns am Modell das Innere unseres Körpers ansehen. Nachdem Herr Dr. Höfer unsere vielen Fragen beantwortet hatte, konnten wir noch etwas trinken und uns dann auf den Rückweg in die Jugendherberge machen.

Uns begleitenden Lehrerinnen war wichtig, dass die Kinder nicht nur einen interessanten Nachmittag erlebten, sondern auch die Abläufe in der Rettungswache und in der Notaufnahme kennenlernen konnten. So konnten sie spielerisch und in ihrer vertrauten Klassengemeinschaft erfahren, dass sie sich im Ernstfall auf die routinierte Arbeit der Rettungssanitäter, des Pflegepersonals und der Ärzte verlassen können. Das große Interesse der Kinder und ihre Begeisterung zeigten uns, dass es eine gelungene Aktion im Rahmen unserer Klassenfahrt war.

Quelle: Elisabeth Mehler

