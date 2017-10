Familienkochkurs bei der Caritas

Brilon-Totallokal: Natürlich lecker und selbst gemacht

brilon-totallokal: Erstmalig bietet der Caritasverband Brilon den Familienkochkurs „Natürlich lecker und selbst gemacht: Lieblingsgerichte für Klein und Groß“ an. Eingeladen sind Familien mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Während des vierteiligen Kochkurses bereiten Mütter und / oder Väter gemeinsam mit ihren Kindern leckere, gesunde und schnelle Gerichte zu, die anschließend in geselliger Runde probiert werden. Angeleitet wird der Familienkochkurs von Huberte Mähler, Hauswirtschaftsmeisterin im Seniorenzentrum St. Engelbert, die wertvolle Tipps für die Praxis gibt sowie von Rita Kowalski (Leiterin der Familienpflege) und Ulrike Schrader (Organisation). Alle Familien erhalten wertvolle Informationen zur Ernährung sowie eine Rezeptesammlung zum Nachkochen.

Den Familienkochkurs bietet die Caritas Brilon in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken im Erzbistum Paderborn e.V. und dem Combi Markt Brilon an.

Termine und Anmeldung

Der Kurs findet jeweils mittwochs von 17 bis 20 Uhr am 15., 22. und 29. November sowie am 13. Dezember im Kombinierten Kindergarten St. Andreas, Niedere Mauer 23 in Brilon, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 8, für Kinder 4 Euro. Anmeldung bis Mittwoch, 8. November, bei Ulrike Schrader unter Telefon (0 29 61) 97 19 29 oder via Mail u.schrader@caritas-brilon.de

