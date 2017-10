Reisegruppe Kolpingsfamilie Antfeld erkundet Südtirol

Brilon-Totallokal:Eine 9tägige Studienreise unternahm die Kolpingsfamilie Antfeld nach Südtirol.

brilon-totallokal: Neben Bozen, wo die Reisegruppe im dortigen Kolpinghaus untergebracht war, besichtigte man u. a. auch Brixen, Meran, den Gardasee sowie die Seiser Alm und die Dolomiten. Unter sachkundiger Leitung wurde über die jeweilige geschichtliche Entwicklung berichtet. Natürlich durfte auch ein „Törggelen“ auf einem Bauernhof nicht fehlen. Hierbei handelt es sich um einen alten südtiroler Brauch. Bei deftigen Köstlichkeiten wurde bei guter Stimmung auch der neue Wein gekostet.

Beeindruckend war der Besuch des Soldatenfriedhofes Costermano in der Nähe vom Gardasee, auf dem ca. 22.000 Soldaten ruhen. Selbstverständlich bestand auch die Möglichkeit, „Ötzi“ im Museum in Bozen zu besichtigen. Nachdem man jeden Tag von der Sonne verwöhnt worden war, trat man, bereichert um viele neue Eindrücke, die Heimreise an.

Quelle: Werner Gierhardt

