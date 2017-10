Best Ager Turnier 2017 im Golfclub Brilon

Brilon-Totallokal: „Best Ager“, eine starke Gruppe von Herren im besten Alter, lassen ihr Turnier (Flaggenspiel) 0am 3. Oktober zur Tradition im GC Brilon werden.

brilon-totallokal: In 6er Teams eingeteilt, kämpften die Gruppen um den Sieg. Jeder Teilnehmer konnte sein HC plus Spielvorgabe an Schlägen verbrauchen und dann eine Flagge setzen. Es war ein spannendes Spiel und viele erreichten trotz erschwerter Platz- und Wetterbedingungen die Bahn9. Einige lochten dort auch noch ein, bzw. hatten noch Schläge übrig, die dann verrechnet wurden.

Die „Best Ager“ nahmen sich aus der Preiswertung raus, gewannen aber den Pokal mit einer Gesamtpunktzahl von 140 NP.

Die Siegergruppen:

Team Euro Fighter 138 NP: Norbert Knepper, Klaus Driller, Jörg Albers, Gerd Ebben, Lutz Köring Team Top Flight 135 NP: Barbara Grünwald, Monika Santagada,Anja Prange, Hubert Prange, Carsten Schröder, Bettina Hilkenbach Team Lady`s Day 132 NP: Christel Körner, Birgitt Krämer, Friederike Driller, Anna Bartmann, Lisa Dickel, Annette Schwarzer

Mit 1,72m erreichte Anna Bartmann den Nearest to the Pin.

Alle Sieger konnten sich über schöne Preise freuen. Das beste Nettoergebnis erzielte Klaus Driller im Stechen mit Lutz Köring und Kalle Abeler beim Putten.

