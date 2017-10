Kulibri e.V. präsentiert: „Loriots gesammelte Werke“

Brilon-Totallokal: Westfälische Landestheater „Loriots gesammelte Werke“

brilon-totallokal: Die Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner mit der Ente im Bad, das weichgekochte Frühstücksei, für das in der Küche 4 ½ Minuten geschuftet werden muss, der Lottogewinner, dessen Tochter in Wuppertal mit dem Papst eine Herrenboutique eröffnen wird. Der Mann, der zum Feierabend einfach nur da sitzen will und auf keinen Fall schreit. Überhaupt, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen und früher war mehr Lametta.

Sie alle gehören zu den großen Errungenschaften der deutschen Literatur im 20. Jahrhundert. Die Sketche und Dialoge von Loriot beschreiben mit großer Feinsinnigkeit und einem unvergleichlich liebevollen Humor unser alltägliches Miteinander. Auf der Bühne entwickeln sie ihre ganze Brillanz.

»Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe.«

Genau. Schauen Sie da gar nicht erst rein, kommen Sie zu uns.

Die Karten kosten 17 € im Vorverkauf und 19 € an der Abendkasse

Vorverkauf :

Buchhandlung „Das Buch“

Buchhandlung Podszun,

BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

online : ticket-regional.de

Donnerstag, 16. November 2017 20.00 Uhr Bürgerzentrum Kolpinghaus, Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon