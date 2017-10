Die Twersbraken und Ranger Ömmes (Gerd Normann) präsentieren ihr neues Programm

Brilon-Totallokal: „Heiße Nächte in Bromskirchen!“ im Kolpinghaus Brilon

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 9.11. präsentieren die Twersbraken und Ranger Ömmes um 20 Uhr ihr neues Programm im Kolpinghaus in Brilon. Nachdem im ersten Programm die Sauerländer Eigenarten und Befindlichkeiten im Allgemeinen einer humoristischen Analyse unterzogen wurden, wenden sich die vier Kleinkünstler in ihrem zweiten Programm, das den vielversprechenden Titel „Heiße Nächte in Bromskirchen!“ trägt, dem sprichwörtlichen heißblütigen Charakter des Sauerländers und der Sauerländerin zu.

Ihre eigenen Erfahrungen als Schwerenöter, Herzensbrecher und Süßholzraspler zugrunde legend, berichten sie in Liedern, Gesprächen und Szenen aus dem Innenleben der Beziehungsanbahnung. Gerade das Sauerland mit seinen romantischen Tälern, Regengüssen und Autobahnbrücken lädt dazu ein, sich die Herzen zufliegen zu lassen.

Während die Twersbraken allzu aufdringliche Groupies abwehren müssen und die Schützenfeste als große Kontaktbörse besingen, ist Ranger Ömmes unglücklich verliebt und konzentriert sich auf naturnahe Betrachtungen der Fortpflanzungsästhetik. Doch die Twersbraken und Jogalehrer Hubert Pradesh bemühen ihr ganzes Repertoire, um den unglücklichen Ranger aus seiner Krise zu befreien.

Nebenbei werden Themen wie die Zuwanderung ausländischer Baumarten, der Einfluss des Sauerlandes auf die Evolution oder Südwestfalen einer kritischen Betrachtung unterzogen. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung „Das Buch“, Friedrichsstr. 2 unter der Telefonnummer 02961/3460. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Vorverkaufsstellen sind:

Das Buch, Friedrichsstraße 2 in Brilon (02961-3460)

Wann: Donnerstag, der 9.11. um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr

Wo: Kolpinghaus Brilon, Probst-Meyer-Str. 7, 59929 Brilon

Eintrittskarten: Die Ticketpreise liegen bei 15 € im Vorverkauf und 17 € an der Abendkasse. Ermäßigt 12 €.

Holen Sie bitte Ihre vorbestellten Karten bis eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung ab, da sie ansonsten wieder für die Abendkasse zur Verfügung gestellt werden.

