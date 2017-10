Siegerehrung des 10. Hochsauerländer Laufcups

Brilon-Totallokal: Zum zehnjährigen Jubiläum des Laufcups bekam jeder Finisher ein tolles Laufshirt mit dem Logo des Hochsauerländer Laufcups überreicht

brilon-totallokal: Während die 10 Laufveranstalter des Hochsauerländer Laufcups noch zusammensaßen, um die abgelaufene und die neue Saison zu besprechen, trafen so nach und nach die Sportler in der Schützenhalle Altastenberg ein.

Zum zehnjährigen Jubiläum des Laufcups bekam jeder Finisher ein tolles Laufshirt mit dem Logo des Hochsauerländer Laufcups überreicht. Während diese verteilt wurden, konnten sich die Teilnehmer an der bestens bestückten Kuchentheke mit Kaffee und Kuchen eindecken und gleichzeitig wurden ausgesuchte Fotos aller Läufe aus der vergangenen Laufsaison gezeigt. Da kam so manche Erinnerung an die schweißtreibenden Wettkämpfe hoch.

Nachdem man sich mit dem Nötigsten versorgt hatte, begrüßte der Sprecher des Laufcups Ulrich Wolff die zahlreichen Sportler in der Dorfhalle von Altastenberg. Etwa 80 Teilnehmer der wohl anspruchsvollsten Laufserie NRW`s waren zur Siegerehrung gekommen, um gemeinsam einen schönen Nachmittag zu verbringen. Ulrich stellte den Flyer und die Plakate für die nächste Saison vor und konnte berichten, dass 2018 mit dem SV Brenken ein weiterer Laufveranstalter zum Hochsauerländer Laufcup stößt (Trailrun Brenken am 06. Okt. 2018). Er bedankte sich bei den Sponsoren des Laufcups und besonders bei Jens Morgenstern vom KreisSportBund HSK für die gute Zusammenarbeit. Anschließend versorgte er die Läuferinnen und Läufer mit den Zahlen der abgelaufenen Saison:

Immerhin 98 Läuferinnen und Läufer haben dieses Jahr die erforderlichen 5 von den 10 Landschaftsläufen im Sauerland geschafft. Da viele Laufbegeisterte deutlich mehr als die benötigten 5 Läufe absolviert haben, zählten die Veranstalter über 700 Teilnahmen für den Laufcup.

Ein kurzes Grußwort hielt der Vorsitzende des KSB HSK, Detlef Lins. Er bedankte sich hierbei auch nochmals ganz herzlich bei den Sponsoren Volksbanken im HSK, Sport Compact in Olsberg, Egger Brilon und Schmidt & Schmidt. Ohne diese wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen. Danach moderierte Ferdi Borghoff gekonnt und mit flotten Sprüchen die eigentliche Siegerehrung.

Bei den Damen konnte Elke Wolff ihre beiden Titel (Kurz- und Mittelstrecke) des Vorjahres eindrucksvoll verteidigen. Auf der Langstrecke hat sich hingegen Anke Rohde vor die Vorjahressiegerin Ulrike Koepe geschoben.

Die Herrenkurzstrecke konnte mit Lars Franken erstmalig ein Jugendlicher gewinnen. Die Mittelstrecke dominierte wie in den Vorjahren Andre Löher. Frank Hardenack ließ sich dieses Jahr den Sieg auf der langen Distanz nicht nehmen und verwies Thomas Ryba und Andrej Wolf auf die Plätze.

Eine Urkunde bekam natürlich jeder der Teilnehmer, die jeweiligen Altersklassensieger/innen wurden außerdem noch mit einem Pokal belohnt; die jeweils Zweiten und Dritten erhielten eine Medaille.

Mit der großen Verlosung kam man dann zu einem weiteren Highlight des Tages. Die Vereine hatten sich wieder einmal größte Mühe gegeben und so gab es verschiedene Gutscheine, Geschenkkörbe, diverse Bierspezialitäten, heimische Liköre und gute Sauerländer Würste zu gewinnen. Damit keiner leer ausging, hatten die Veranstalter außerdem noch für genügend „Trostpreise“ gesorgt. Mit dem obligatorischen Foto aller Teilnehmer endete die gut 2 Stunden dauernde Siegerehrung. Sie war nach einhelliger Ansicht aller Läuferinnen und Läufer wieder mal ein tolles Ereignis.

Weitere Informationen zur Laufserie gibt es unter www.hochsauerlandsport.de/laufcup

Bild: Sie Sieger und Platzierten der Männer-Klassen / Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

