Alles klar zum diesjährigen Theaterspektakel bei Stotter & Co.

Brilon-Totallokal: Es kann losgehen

brilon-totallokal: Bühne fertig, Text gelernt, Stimmung gut. Stotter & Co. erwartet nun die Zuschauer und Fans, um ihnen einen vergnüglichen Abend zu bereiten. Es geht hoch her im Landratsamt am Schwickartsberg in Madfeld. Das muss man gesehen haben, wie aus verbiesterten Beamten und Politikern lustige, lebensfrohe und liebenswerte Mitmenschen werden, mit all ihren kleinen Schwächen und Macken. Es sind noch Restkarten für alle Vorstellungen erhältlich.

Also, auf zum Schwickartsberg und teilhaben an diesem großartigen Spaß.

Aber Achtung: In diesem Jahr gibt es aus organisatorischen Gründen nur vier Vorstellungen:

Am Samstag, 21.10.2017 um 20.00 Uhr, am Sonntag, 22.10.2017 um 17.00 Uhr, am Samstag, 28.10.2017 um 20.00 Uhr und am Sonntag, 29.10.2017 um 17.00 Uhr.

Die Akteure der Laienspielgruppe Stotter & Co. freuen sich schon sehr auf ihr Publikum.

Kartenvorverkauf mit Platzreservierung für alle Veranstaltungen ab 05.10.2017 – Eintritt 7,50€

Bei: Fischmarkt Madfeld – Tel.: 02991/6339

Quelle: Svenja Meschede

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon