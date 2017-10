Die VHS in Olsberg bietet eine Ausbildung zum Schul- und Besuchshund an. Hierzu sind alle Rassen und Mischlinge im Alter von 2-7 Jahren geeignet (ausgenommen sogenannte „Listenhunde“). Zu Beginn des Kurses wird eine Aufnahmeprüfung abgehalten, um die Eignung des Hundes festzustellen. Anschließend wird theoretisch und praktisch mit den Hunden gearbeitet. Der Kurs findet an 10 Samstagen jeweils von 09:30 bis 13:30 Uhr statt und schließt mit einer Endprüfung sowie einem Zertifikat.

Die VHS bietet eine unverbindliche und kostenlose Informationsveranstaltung an, bei der die Trainerin, Frau Schönegge, zur Verfügung steht. Frau Schönegge ist zertifizierte Hundetrainerin und Therapiehundeausbilderin und leitet ihre eigene Hundeschule in Diemelsee. Die Informationsveranstaltung findet am Samstag, den 4. November, von 10:00 bis 11:30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung unter 02962-3080 ist erforderlich.

Quelle: Friederike Gretsch,Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg