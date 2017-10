Ein Projekt mit Signalwirkung

brilon-totallokal: Ende August 2016 eröffnete die Dorfkneipe „Alte Schule“ Rösenbeck. Dahinter stehen die rund 800 Einwohner des Dorfes wie ein Mann. 2013 musste die letzte kommerzielle Gaststätte „Rossbieke“ schließen. Ein Jahr später begann der Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck e. V. mit den ersten Planungen für eine von ihm getragene Wirtschaft.

Das Modell „Dorfkneipe e. V.“ zeigt auf beeindruckende Weise, was ein Dorf gemeinsam erreichen kann, wenn es zusammenhält und alle mit anpacken. Die Hochsauerlandwelle (selbst ein eingetragener und gemeinnütziger Verein) stellt das Projekt in der Sendung „Hiegemann unterwegs…“ ein Jahr nach der Eröffnung genauer vor. Zu hören ist sie am Sonntag, 29. Oktober von 19 bis 21 Uhr auf allen Empfangswegen von Radio Sauerland (UKW 96,2 MHz, Kabel 107,4 MHz, Netzradio). Kontakt: www.sauerland.gmxhome.de