Erstes Speed-Dating für Asylbewerber mit der Wirtschaft in Brilon

Fünf Unternehmen aus Brilon und 16 Asylbewerber waren die ersten Teilnehmer des Speed-Dating am 18. Oktober im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon. Voraussetzung zur Teilnahme seitens der Asylbewerber war, das sie ein Aufenthaltsrecht mit Wohnsitzauflage Brilon haben und Erwerbstätigkeit gestattet ist. Weiterhin ist die Teilnahme an einem Sprachkurs oder der Abschluss desselben notwendig. Die Sprachkurse sind verpflichtend und in vier Kategorien aufgeteilt:

A 1 = Alphabetisierungskurs, Vermittlung von Sprachverständnis.

A 2 = wie A 1 und zusätzlich Schreibübung und Bildung kurzer Sätze

B 1 = gutes Sprachverständnis, gute Schreib- und Lesekenntnisse

B 2 = sicher in der Sprache, Sprechen und Lesen zu 80 Prozent . Zeitung lesen und Mail Verfassen. Bei Berufstätigkeit erfolgen keine Sprachlehrgänge.

Von den 16 Asylbewerbern sind vier im Sprachkurs B 2, drei in B 1 und neun in A 1.Von den ursprünglich 20 Asylbewerbern die zum Speed-Dating geladen waren, sind vier nicht gekommen, da sie zwischenzeitlich als Praktikanten tätig oder sich in Probezeitverhältnissen befinden. Die Tätigkeitsangaben der Asylbewerber reichen vom ausgebildeten Kampfpiloten am Typ MIG 23 über den Elektroingenieur bis zum Friseur oder Helfer in der Landwirtschaft. Das Lebensalter der Teilnehmer reicht von 23 Jahre bis 53 Jahre.

Probetätigkeit möglich – Helferlohn über Mindestlohn

Der Bedarf an Arbeitskräften ist bei den fünf am Speed-Dating teilnehmenden Firmen hoch. So hat Frau Christine Kemper von McDonald Brilon in ihren sechs geführten Gesprächen mit Teilnehmern großes Interesse verspürt. Vier der Teilnehmer wären bei ihr einstellbar, wenn nicht das leidige Verkehrsproblem bei den unterschiedlichen Arbeitszeiten wäre.Wie kommt ein Asylbewerber nach 23:00 Uhr mit öffentlichem Personen Nahverkehr zum Beispiel nach Bontkirchen? Hier kann eventuell Andreas Lunow vom Jobcenter der Stadt Brilon, welches dem Sozialamt untergeordnet ist, durch Beschaffung von Wohnraum in Brilon behilflich sein. Dieses Jobcenter existiert seit 2005 in Brilon und hat im aktiven Leistungsbereich fünf Fallmanager im Einsatz. Diese haben bisher etwa 150 Asylbewerber in überwiegend dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse vermitteln können. Sie attestieren den Bewerbern den Wunsch nach Arbeit.

Die Firma Hense Wägetechnik GmbH aus Brilon war durch ihren Geschäftsführer und Projektleiter Andreas Harndt in ihrer Erwartungshaltung zu dieser Veranstaltung übertroffen worden. Interessierte Bewerber, technisch versiert auf Grund ihrer Vorbildung. Eventuell Praktikum nach weiteren Gesprächen möglich.

Martin Kemper von der Firma Efficient Technical Solutions (ETS) ebenfalls aus Brilon ist erfreut über das große Interesse der Teilnehmer. Er sieht bei einigen den Einsatz als Helfer in seiner Firma als möglich an, bemängelt jedoch die bei vielen hohe Sprachbarriere.

Torsten und Dominik Klaholz von der Spedition L. Klaholz aus Brilon hatten sechs Asylbewerber zum Gespräch beim Speed-Dating. Mit fünf Teilnehmern wollen sie eine Probetätigkeit in den Bereichen Lager, Verpackung und Verladung vereinbaren nach weiteren Gesprächen.

Veranstalter zufrieden

Oliver Dülme sieht sich in seiner Ansicht , dass mit dieser Veranstaltung ein wichtiger Beitrag zur Integration der bei uns lebenden Menschen geleistet werden kann. Besonders erfreute ihn, das alle 16 Asylbewerber gekommen sind und dieses erfolgte freiwillig. Fast alle Bewerber haben mit allen Firmen (McDonald, ETS, Hense, EGGER, Klaholz) Gespräche geführt. Weitere Gespräche werden geführt werden müssen und eventuell zum Erfolg führen. Ein großes Problem sind hierbei die vielfach fehlenden Zeugnisse die die bisherige Ausbildung oder Tätigkeit bestätigen können. In Einzelfällen kann durch Nachsendung aus der ehemaligen Heimat Abhilfe geschaffen werden.

Bildunterschrift: Veranstalter, Dolmetscher und Firmenvertreter beim ersten Speed-Dating für Asylbewerber in Brilon.

v. Li. Charly Dekrmjian (Syrer) Dolmetscher der VHS, Oliver Dülme Wirtschaftsförderer, Andreas Lunow, Jobcenter Stadt Brilon, Torsten und Dominik Klaholz, Spedition L. Klaholz Brilon

Quelle: Peter Kasper