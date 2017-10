Trauungen künftig jeden Freitag und Samstag

Brilon-Totallokal: Das Standesamt der Stadt Brilon erweitert ab Dezember 2017 das Angebot an Trauungsterminen.

brilon-totallokal: Konnte bisher an jedem dritten Freitag und jedem zweiten Samstag im Monat standesamtlich geheiratet werden, ist dies künftig an jedem Freitag von 14.00 bis 16.00 Uhr und an jedem Samstag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr möglich. Zudem stehen in Brilon mit dem Trauzimmer im historischen Rathaus und dem Haus Hövener bisher zwei Trauungsorte zur Auswahl. Auch an einer Ausweitung dieses Angebots wird momentan gearbeitet.

Um die zusätzlichen Trauungszeiten personell abbilden zu können, wurde das Team der Standesbeamten erweitert. Nach erfolgreicher Fortbildung stehen künftig sieben Mitarbeiter/innen zur Verfügung. Bürgermeister Dr. Bartsch zeigt sich erfreut über die Ausweitung der Trauzeiten: „Wir möchten unseren Bürgerinnen und Bürgern noch mehr Flexibilität bei der Wahl ihres persönlichen Termins ermöglichen. Durch die zusätzlich geschulten Kolleginnen und Kollegen, die allesamt freiwillig ihre Bereitschaft zur Wahrnehmung dieser Aufgabe erklärt haben, können wir unser Serviceangebot im Sinne der Bürgerinnen und Bürger deutlich erweitern.“ Termine für die neuen Trauungstage ab Dezember 2017 nimmt das Standesamt ab sofort gerne entgegen. Kontakt: Tel. 02961-794-230.

Quelle: i. A., Clemens Mund, Stadt Brilon

