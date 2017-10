„22. Briloner JazzNacht“ – Ausverkaufte Aula im Schulzentrum

brilon-totallokal: Brilon entwickelt sich zum Geheim-Tipp in der internationalen Jazz-Szene! Was die beiden Formationen „Blue Motion-Trio feat. Joscho Stephan“ und „Nils Landgren Funk Unit“ am Samstag-Abend im Rahmen der 22. Briloner JazzNacht den Zuhörern in der ausverkauften Aula im Schulzentrum präsentierten, war Jazz-Musik auf allerhöchstem Niveau. Die Zuschauer dankten es den Künstlern mit Standing Ovation – ein wirklich großer Abend, der von BWT-Brilon Kultour veranstaltet wurde. Und das Programm für 2018 steht ebenfalls schon fest: Der aufgehende Stern am Jazz-Himmel, die Bassistin Kinga Glyk und der deutsche Jazz-Star am Piano Michael Wollny werden dabei sein!

Quelle: Thomas Mester / BWT-Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon