Neue Webinare zur beruflichen Weiterbildung bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Brilon-Totallokal: Flexibel von zu Hause aus die berufliche Bildung voranbringen?

brilon-totallokal:Das ist mit den XPert-Business-Webinaren, die die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg anbietet, kein Problem. Die Teilnehmer können bequem von zu Hause aus fundierte kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen erwerben. Und das Beste: Die Webinare finden unabhängig von der tatsächlichen Teilnehmerzahl garantiert statt.

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet in diesem Semester wieder insgesamt elf XPert-Business-Webinare an. Ob Finanzbuchführung, Controlling, betriebliche Steuerpraxis oder Personalwirtschaft: Die Webinare decken ein breites Spektrum kaufmännischer Kompetenzen ab. Alle Webinare starten am Dienstag, den 14. November, und finden an 20 Abenden jeweils dienstags und donnerstags von 18:30 bis 20:30 Uhr statt. Zwischen dem 1.11. und dem 13.11.2017 können die Teilnehmer mit ihrem PC oder Notebook einen Vorab-Techniktest durchführen.

Weitere Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich. Dort finden Interessierte auch ein Video mit weiteren Informationen.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon