Spritziger Klang mit tollen Gastchören !

brilon-totallokal: 450 begeisterte Zuschauer und ein glücklicher Frauenchor „Just for Joy“ sind das Ergebnis des Jubiläumskonzerts anlässlich des 15-jährigen Bestehens unter dem Motto „Spritzig! Ein Klangcocktail für die Sinne“. Entscheidend zum großen Erfolg des Abends trugen auch die Gastchöre: „Fleckenberger Sound Projekt“, das Vocalensemble „Abgestimmt“ aus Olsberg, der „Coro Piccolo“ der Neuen Chorwerkstatt Brilon sowie der Moderator Lars Flenner bei. Geboten wurde ein abwechslungsreicher Mix verschiedener Chorstücke auf hohem Niveau, wobei jeder Chor seinen eigenen unverwechselbaren Stil zeigte.

Die 47 Sängerinnen des Geburtstagskindes „Just for Joy“ stimmten unter Leitung ihres Chorleiters Michael Busch mit Liedern wie „Die Gedanken sind frei“ und „I´ve got Peace like a River“ in den Abend ein, immer im Hintergrund umrahmt von Bildern zum jeweiligen Song. Spätestens bei einem sehr bekannten Lied der 30´er Jahre („Over the rainbow“) war der Funke auf das Publikum übergesprungen.

Weiter ging es mit den zwölf jungen Sängerinnen des Coro Piccolo unter Leitung von Susanne Lamotte, die ihr Können u.a. mit dem Stück „You raise me up“ unter Beweis stellten. Der Meisterchor aus Fleckenberg mit Chorleiter Dirk Steffen teilte dem Publikum mit, dass es nur aus „Schönen Leuten“ (Purple Schulz) besteht und präsentierte u.a. auch den bekannten Song „So soll es sein“ (Annette Humpe).

Zum Abschluss des ersten Blockes zeigten die zwölf Frauen von „Abgestimmt“, dass auch eigentlich als Rockstücke bekannte Lieder wie „Junge“ (Farin Urlaub) zum Programm eines Frauenchores gehören können. Auch im zweiten Teil des Geburtstagsabends begeisterten die Chöre mit einem abwechslungsreichen und beeindruckend breiten Repertoire sowie witzigen und stimmigen Arrangements das Publikum.

Den Abschluss des Abends bildete das Geburtstagskind, u.a. mit einer schwungvollen Version von „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, bevor alle Chöre gemeinsam in den Song „Pata pata“ von Miriam Makeba einstimmten und sich nach zweieinhalb Stunden unter tosendem Applaus vom Publikum verabschiedeten. Mit einem leckeren Cocktail in der Hand ging ein gelungener Abend mit über 100 aktiven Sängerinnen und Sängern dann leider viel zu schnell zu Ende.

Wer wieder einmal zusammen mit „Just for Joy“ singen möchte, hat am 18.11.2017 um 20 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) im Kolpinghaus Brilon dazu Gelegenheit. Dann bittet wieder „Frau Höpker“ zum Gesang und lädt alle singbegeisterten Männer und Frauen zum Mitsingen ein. Da es sich im Stehen besser singen lässt, stehen nur einige wenige Sitzplätze zur Verfügung.

Karten gibt es für 14,- € bei den bekannten VVK-Stellen: Das Buch Brilon, Buchhandlung Podzun Brilon und bei der BWT Brilon.

Quelle: Anja Vonstein

