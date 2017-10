Brilon-Totallokal: Wir pflanzen Zukunft! in der Villa Rappelkiste

brilon-totallokal: Die bundesweite Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur ist nun durch das Engagement von Stefan Decker-Hibbel, Botschafter der Town & Country Stiftung und Geschäftsführer der Decker-Hibbel Bau GmbH auch nach Brilon gekommen. In Vertretung des Stiftungsbotschafters übergaben Susanne Decker-Hibbel und Tobias Schneider von der Decker-Hibbel Bau GmbH im Beisein von Gerd Becker, dem 1. Vorsitzender der Elterninitiative Rappelkiste e.V., symbolisch die „Naschgarten“- Spende, bestehend aus einem Hochbeet aus langlebigem Lärchenholz sowie einer Vielzahl von Beerensträuchern.

Symbolisch, denn gemeinsam hatte die Leiterin der Villa Rappelkiste, Jessica Arnemann, mit Kollegen und Kindern den Naschgarten bereits angelegt und auch das Hochbeet aufgebaut und bepflanzt. Bei der Spendenübergabe konnte man sehen, wie sich die Kinder über den neuen Naschgarten freuen.

Zukunft Stadt & Natur, die Umwelt-Initiative der Town & Country Stiftung, engagiert sich mit Wir pflanzen Zukunft! im Themenkomplex Biologische Vielfalt. Anlass ist die von der UN ausgerufene „Dekade Biologische Vielfalt“, die noch bis 2020 läuft.

Durch Wir pflanzen Zukunft! bieten die Botschafter der Town & Country Stiftung bundesweit Schulen und Kitas die Gelegenheit, Kindern konkrete Erfahrungen mit Nutzpflanzen zu ermöglichen. Hochbeete sind sehr beliebt, denn die Kinder können im Stehen arbeiten und ein guter Pflanzenwuchs – und damit ein sichtbarer Erfolg – ist in aller Regel gewährleistet. Die Beerensträucher bieten Klein und Groß die Möglichkeit unterschiedliche Früchte zu sammeln und direkt zu naschen oder gemeinsam weiterzuverarbeiten.

Gerd Becker freut sich über die Spende: „Die Arbeit mit der Natur ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder, die der Kindergarten nun noch besser ermöglichen kann. Eine Unterstützung dieser Arbeit ist uns daher natürlich sehr willkommen und ich bedanke mich im Namen der Elterninitiative Rappelkiste e.V. und der Villa Rappelkiste bei der Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur und der Stiftungs-Botschafterin für diese Spende.“

„Mit diesen Naschgärten möchten wir die Kinder an Themen aus Natur und Umwelt heranführen“, so Susanne Decker-Hibbel, die sich begeistert zeigt über die Reaktion der Kinder und Erzieher. „Den Kin- dern können hier unterschiedlichste Aufgaben und damit Verantwortung übertragen werden – ein toller, zugleich spielerischer Lernort, den wir an vielen Orten in Deutschland einrichten.“

Zum Hintergrund der Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur

Im Herbst 2012 hat netzwerk natur gemeinsam mit Town & Country Haus und dem DFV die bundesweit aktive Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur gestartet. Seit Mitte 2016 wird Zukunft Stadt & Natur von der Town & Country Stiftung getragen. Als erstes Aktionsmodul wurde die Pflanzung von Zukunfts-Bäumen in bundesdeutschen Städten und Gemeinden umgesetzt. Mit diesen Spendenaktionen leisten die zumeist stark regional orientierten Botschafter der Town & Country Stiftung in ihrer Region einen konkreten Beitrag für mehr Stadtgrün. Bislang konnten über hundert Straßenbäume gepflanzt werden.

Neben Wir pflanzen Zukunft! sind die PflanzenWelten, die Wanderausstellung WALDGRÜN – STADTGRÜN und die WasserWelten (betreute Aquarien für Kitas und Horteinrichtungen) weitere beliebte Aktionsmodule und feste Be-standteile des Spendenprogramms von Zukunft Stadt & Natur. Insgesamt wurden Spenden an weit über 300 Standorten übergeben.

Zukunft Stadt & Natur wird vom Deutschen Städtetag unterstützt.

Town & Country Stiftung

Neben der Förderung benachteiligter Kinder engagiert sich die 2009 von dem Unternehmerehepaar Gabriele und Jürgen Dawo gegründete gemeinnützige Town & Country Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer selbstgenutzter Einfamilienhäuser. Mit der Erweiterung der Satzungszwecke 2016 wird die Tätigkeit der Stiftung auch auf andere wichtige gesellschaftliche Bereiche, u.a. die Förderung der Volks- und Berufsbildung, z.B. durch die Unterstützung von vorschulischen und schulischen Einrichtungen, ausgedehnt. Die Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur wird in diesem Jahr seitens der Town & Country Stiftung mit über 300.000 Euro unterstützt. Ermöglicht wird die Arbeit der Town & Country Stiftung ganz überwiegend durch Zuwendungen der Lizenzpartner des Town & Country Franchise-Systems.

Quelle: Jessica Vollrath, netzwerk natur Projektbüro

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon