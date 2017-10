Einer gewinnt immer und das sind die Kinder und Jugendlichen

Brilon-Totallokal: Start der diesjährigen Adventskalender-Aktion des Lions Clubs!

brilon-totallokal: Der Lions Club Brilon/Marsberg startet seine diesjährige Adventskalender-Aktion am Montag, 30.10.2017, beim Verkaufsevent „Brilon bei Nacht“. Der Erlös, der durch den Verkauf der Lions-Adventskalender entsteht, fließt – wie auch in den vorherigen Jahren – in Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche vor Ort. Dazu zählt das Präventionsprogramm „Kindergartenplus“, das die soziale, emotionale und geistige Bildung vier- bis fünfjähriger Kinder in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen fördert. Grundschüler können von dem Unterrichtsprogramm Klasse2000 profitieren, das die Gesundheitsförderung und die Sucht- und Gewaltprävention an deutschen Grundschulen in den Fokus stellt. Für die Altersgruppe der 15 bis 21 jährigen ist das Lebenskompetenz-Programm Lions-Quest „Erwachsen handeln“ gedacht, das sich in Form eines Fortbildungsseminars an Lehrkräfte und Ausbilder richtet.

In diesem Jahr ist es dem Lions Club Brilon-Marsberg gelungen, den neuen DRK-Kindergarten in der Freiladestraße 11 in Brilon als neuen Partner zu gewinnen. Joachim Richter, Activity-Beauftragter des Lions Clubs, stellte dort am 18. 10.2017 den mittlerweile 9. Lions-Adventskalender vor. „Einer gewinnt immer: Das sind die Kinder und Jugendlichen,“ hob Joachim Richter hervor. „Der Kalender ist ein Selbstläufer!“, betonte Hubertus Schulte, Präsident des Lions Clubs, „ Auch dieses Jahr beträgt die Auflage wieder 4000 Stück.“

Hauptgewinn: 1.000,00 € in bar

Für fünf Euro kann man einen der 140 Preise gewinnen, die einen Gesamtwert von über 9.000,00 € ausmachen, darunter befinden sich u.a. Gutscheine von Geschäften, Restaurants und Reisebüros. Der Hauptgewinn sind 1.000,00 € in bar. Seit dem ersten Kalender vor neun Jahren sind rund 112.000,00 € zusammengekommen.

Verkaufsstellen des Lions-Adventskalenders

In Brilon kann der Kalender an folgenden Stellen erworben werden: In der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, in der Sparkasse Hochsauerland, im Optikergeschäft Hegener und samstags im Briloner HIT Markt und auf dem Briloner Wochenmarkt. In Marsberg befinden sich die Verkaufsstellen im Marienhospital, in der Volksbank, bei der Stadtverwaltung, im Kaufhaus Henke, in der Diemeltalapotheke, der Marien-Apotheke, der Tankstelle Bunse, der Parfumerie Malinowski, im Schuhhaus Wegener und samstags auf dem Wochenmarkt. Im Schuhgeschäft Borghoff, in der Bäckerei Isken und im Markant Markt – alle in Bredelar – kann man den Kalender ebenfalls erwerben.

Wohltätigkeitskonzert des Heeresmusikkorps am 14. November 2017

Das Hilfswerk des Lions Clubs Brilon-Marsberg veranstaltet zum Jubiläum „100 Jahre Lions Club International“ ein Benefizkonzert in der Schützenhalle Brilon. Das Heeresmusikkorps Kassel unter der Leitung von Oberstleutnant Tobias Terhardt wird am 14.11.17 ab 19:30 aufspielen. In Brilon sind die Karten im Vorverkauf bei der Volksbank, im Bistro „In Foro“ und natürlich an der Abendkasse in der Schützenhalle zu bekommen. Auch diese Wohltätigkeitsveranstaltung wird dem Leitspruch des Lions Clubs gerecht: „We serve – wir dienen!“

Quelle: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon