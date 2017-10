Haus Hövener präsentiert die Kunstaustellung von Philipp Hennevogl

Brilon-Totallokal: Eröffnung der Ausstellung „ Um die Ecke“

brilon-totallokal: Am Freitag dem 20. Oktober, fand die Eröffnung der Ausstellung „ Um die Ecke“ von Philipp Hennevogl im Haus Hövener statt. Eingeladen waren Prof. Claus- Peter Buschkühle, Gertrud Schüle, die 1. Vorsitzende vom Kunstverein Brilon e.V., Bürgermeister Christof Bartsch sowie alle Interessierten und Mitglieder des Vereins.

Philipp Hennevogl fokussiert sich in seiner Arbeit auf die Technik der Linolschnitte. Er wurde 1968 in Würzburg geboren und hat freie Kunst und Malerei in Kassel studiert. Heute lebt er in Berlin und stellt seine Kunstobjekte im In- und Ausland vor. Seine Werke sind in renommierten Sammlungen vertreten, unter anderem in Frankfurt im Museum für Moderne Kunst, im Städelschen Kunstinstitut und in der Galerie Müller in Würzburg. Philipp Hennevogl erhielt 2009 den Kulturförderpreis seiner Heimatstadt Würzburg. Eine weitere ehrenvolle Auszeichnung ist seine Ernennung zum Mainzer Stadtdrucker im Jahr 2010. Aufmerksamkeit erregte der Künstler in der Schweiz, wo er im Jahr 2011 seine Ausstellung „ Schnitte ins Herz und in die Augen“ erfolgreich präsentierte. Zum Thema Linolschnitt übernimmt Herr Hennevogl Lehraufträge als Gastprofessor, unteranderem an der Kunsthochschule Kassel und der Universität Gießen. Seine reichhaltigen Erfahrungen und Wissen beeindrucken und inspirieren bis heute seine Schüler. Die Sensibilität und das Feingefühl des Künstlers an der Druckerpresse findet man in der Betrachtung seiner akribisch gemeisterten Werke. Durch sie intensiviert er unsere Wahrnehmung der alltäglichen Gegenstände und macht sie zu einem Erlebnis, so in der Laudatio, Prof. Buschkühle.

Eine Ausstellung die belebt und alle Bürger einlädt, sich im Haus Hövener bis zum 30. November von der faszinierenden Kunst begeistern zu lassen. Weitere Informationen finden Sie auf www.philipp-hennevogl.de

Text und Foto: Adriana Maschka

