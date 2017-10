Neue Spieler gesucht: Brilon Lumberjacks veranstalten Probetraining

Brilon-Totallokal: Beim „Lumberjacks Day“ am 11. November stellen sich auch die Cheerleader vor

brilon-totallokal: Die Saison 2017 ist gerade erst beendet, da beginnen die Brilon Lumberjacks schon mit der Planung für das kommende Jahr. Dieses Jahr lief für das einzige American-Football-Team aus dem Hochsauerland deutlich besser als erwartet: fünf Siege in acht Spielen, darunter die vier Heimsiege vor voll besetzter Tribüne im Sportzentrum an der Jakobuslinde. Wegen des großen Interesses der Öffentlichkeit ist jetzt die richtige Zeit, mit den Vorbereitungen für 2018 zu beginnen.

Wie bei jedem anderen Verein, müssen natürlich auch bei den Lumberjacks einige Regularien erledigt werden. Bei der Generalversammlung am 4. November wird unter anderem ein neuer Vorsitzender gewählt. Im Anschluss feiern die Spieler, Trainer, Betreuer und ihre Familien zusammen mit den Sponsoren und weiteren geladenen Gästen bei einer Sportgala die abgelaufene Saison. Auch Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch hat dafür seine Teilnahme zugesagt.

Saisonvorbereitung beginnt bereits Ende Oktober

Für die Spieler beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2018 schon eine Woche vorher. Am 28. Oktober steht für die Aktiven des Seniors-Teams ein Fitnesstest auf dem Programm. „Die Coaches bekommen dabei wichtige Erkenntnisse zum Leistungsstand. Die Spieler werden viele praktische Tipps erhalten, wie sie über den Winter ihre Form verbessern können“, erläutert Headcoach Axel Hopefner. Ab jetzt findet das Training wieder in der Halle statt. In diesem Winter haben die Lumberjacks dabei erstmals die Möglichkeit, den Fitnessraum im Sportzentrum an der Jakobuslinde zu nutzen. Das Jugendteam wird durch einen neuen Teammanager verstärkt. „Er bringt viel Erfahrung durch seine vorherige Mitarbeit bei den Recklinghausen Chargers mit und wird die Aktivitäten unserer Jugend koordinieren. Die Trainer können sich dann mehr auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren“, so Hoepfner.

Cheerleader-Abteilung gegründet

Zur neuen Saison bekommen die Brilon Lumberjacks zudem eine eigene Cheerleader-Abteilung. Gegründet wurde sie von Angelina Knobbe und Rebecca Phillips. Sie werden auch als Trainerinnen aktiv. „Wir kennen viele der Spieler persönlich und haben die Mannschaft bei den Spielen angefeuert“, sagt Angelina Knobbe. „Dabei kamen wir auf die Idee, dass die Lumberjacks eigene Cheerleader haben sollten.“ Als Teammanagerin wird Angelinas Mutter Martina Knobbe die Aktivitäten koordinieren. Trainiert wird zukünftig immer mittwochs von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. „Wir freuen uns, wenn viele Interessierte mitmachen“, sagt Angelina Knobbe. Das Mindestalter ist 15 Jahre.

Wer das Cheerleading erst einmal unverbindlich ausprobieren und dabei die Trainerinnen kennenlernen möchte, kann dies beim „Lumberjacks Day“ tun. Er findet am Samstag, dem 11. November, von 13 Uhr bis 17 Uhr in der Vierfach-Turnhalle im Sportzentrum an der Jakobuslinde in Brilon statt. Aber auch alle Interessierten, die bei den Footballern mitspielen möchten, sind dazu eingeladen. Die Jugendmannschaft und das Seniors-Team stellen sich vor und bieten beim sogenannnten „Try Out“ ein Probetraining an. Mitzubringen sind lediglich Hallenschuhe und Sportkleidung.

„American Football ist ein Sport für alle“, sagt Headcoach Axel Hoepfner. „Egal ob jung oder alt, sportlich oder noch unsportlich, dick oder dünn, in einem Footballteam findet jeder Spieler seinen Platz.“ Große, kräftige Typen werden zum Beispiel in der Defense gebraucht, dem verteidigenden Mannschaftsteil. Und die Offense freut sich über sprintstarke und flinke Läufer. Einzige Bedingung ist bei den Jugendlichen das Mindestalter von 14 Jahren.

Wer es nicht zum „Lumberjacks Day“ schafft, kann sich auf der Facebook-Seite des Vereins über American Football und Cheerleading informieren. Eine neue Internetseite ist ebenfalls in Vorbereitung. Am Samstag, dem 28. Oktober, werden die Lumberjacks außerdem einen Info-Stand auf dem Briloner Wochenmarkt haben. Sie werden von 10 Uhr bis 13 Uhr vor dem Museum Haus Hövener zu finden sein.

BU.: Die Brilon Lumberjacks bekommen eine eigene Cheerleader-Abteilung. Beim Lumberjacks Day bieten die Trainerinnen Angelina Knobbe (vorn links) und Rebecca Phillips ein Probetraining an.

Text und Foto: Mario Polzer

