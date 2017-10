Oktoberfest in Olsberg

Brilon-Totallokal: Hunderte Besucher aus nah und fern

brilon-totallokal: Hunderte Besucher aus nah und fern folgten auch in diesem Jahr der Einladung der Negertalmusikanten zu ihrem traditionellen Oktoberfest am zweiten Samstag im Oktober. Die blau-weiß geschmückte und mit Lichteffekten in Szene gesetzte Schützenhalle bot den passenden Rahmen für einen stimmungsvollen Abend, an dem ausgelassen gefeiert und getanzt wurde.

Das 30-Liter-Fass Bier, das unter allen anwesenden Stammtischen, Kegelclubs und Vereinen verlost wurde, ging an die SG Siedlinghausen/Silbach. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle Unterstützer und Helfer sowie im besonderen an die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr aus Siedlinghausen, die auch in diesem Jahr wieder die Thekenmannschaft stellte.

Quelle: Stephanie Wegener / Foto: privat

