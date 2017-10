Praktische Konzepte für die Wirtschaft entwickelt

Brilon-Totallokal: Berufskolleg Brilon „Studierende stellten ihre Projektergebnisse vor“

brilon-totallokal: Die Studierenden der Wirtschaftsfachschule des Berufskollegs Brilon präsentierten ihre Projektarbeiten am 14. Oktober 2017 einem öffentlichen Publikum. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Schulaula konnte Schulleiter Franz-Josef Killing unter den Zuschauern u.a. Fachschulklassen des Berufskollegs Meschede und Vertreter der begleitenden Unternehmen begrüßen.

Im Rahmen des Bildungsgangs „Staatlich geprüfter Betriebswirt/Staatlich geprüfte Betriebswirtin“ stellten sich die Studierenden der Wirtschaftsfachschule der Aufgabe, ein komplexes Thema in Form einer Projektarbeit betriebswirtschaftlich zu analysieren und anschließend zu präsentieren. Auch diesem Jahrgang ist es wieder gelungen, interessante Themen mit und in heimischen Unternehmen zu finden und zu entwickeln.

Jana Kohlmann, Katharina Lau, Vanessa Kohlmann, Melanie Matuschek und Kristin Wegener entwickelten ein Konzept für das Nehdener Unternehmen „Destillerie 1113“ mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes. Anhand praktischer Beispiele, insbesondere der Etablierung eines „Männershops“, wurden verschiedene und interessante Möglichkeiten auf eindrucksvolle Weise aufgezeigt.

Erich Asmus, Jan Müller, André Vogt und Cindy Fellenberg nahmen sich der Optimierung des Konzepts zum Ausbau des KundenServiceCenters der Sparkasse Hochsauerland an. Eine sich verändernde Demografie in Zeiten von Facebook und anderen sozialen Netzwerken muss auch im Bereich der Kundenberatung berücksichtigt werden. Die Befragung von Kunden sowie die Auswertung von Statistiken waren wesentliche Grundlage der anschließenden Vorschläge.

Ilja Klein, Regina Martens, Caroline Melzer, Melanie Kersting und Olaf Karte befassten sich mit einer Machbarkeitsstudie für eine Bistro-Bar in Brilon. Mit sehr kreativen Einfällen stellte die Projektgruppe relevante Fragestellungen, beginnend von Standortwahl über die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bis hin zur Finanzierung der „S(ch)nack-Bar“ vor. Ob sich die vielfältigen Ideen in der Praxis durchführen lassen, wurde kritisch reflektiert.

Sarah Steermann, Caroline Tlaar und Christian Henke haben sich mit der Thematik beschäftigt, im Rahmen eines Profiling-Prozesse bei der TRILUX Vertrieb GmbH eine Gap-Analyse zu planen und durchzuführen. Anhand von verschiedenen Beispielen konnten sie die Sinnhaftigkeit dieses Prozesses zur Optimierung der … bei dem Unternehmen veranschaulichen.

Lea Frese, Ann-Kathrin Wahle, Ersan Gültekin und Alexandra Abdulaev entwickelten ein Marketingkonzept für den im Jahr 2017 neu gegründeten „Eggenhof“ in Madfeld, ein Einzelunternehmer, der mit biologisch angebautem Obst und Gemüse an den (Wochen)Markt gegangen ist. Aufgrund der Neugründung konnte die gesamte Vielfalt des Marketings in kreative, praktische Vorschläge umgesetzt werden.

Maike Padberg und Julian Schlüter entwickelten ein zunächst theoretisches Geschäftsmodell zum Vertrieb von Gebrauchtgegenständen und setzten dann ihre Ideen in Praxisbeispiele um. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass einmal mehr vor allem das Internet eine entscheidende Rolle beim Vertrieb spielt, dieser jedoch im gewerblichen Bereich aufgrund der großen Konkurrenz Grenzen gesetzt sind.

Im Anschluss an die Präsentation konnten sich die Zuschauer an den aufwändig gestalteten Ständen näher informieren. Nach der Veranstaltung stellten sich die Studierenden, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitung dem Fotografen.

Im August 2018 beginnt ein neuer Kurs der Fachschule für Wirtschaft am Berufskolleg in Brilon. Wer diese kostenlose Weiterbildung durchlaufen möchte, sollte sich rechtzeitig telefonisch unter 02961-94 57 20 oder unter www.berufskolleg-brilon.de anmelden. Dort erhalten Sie Informationen über Voraussetzungen, Inhalte und Ziele der Weiterbildung zum Staatlich geprüften Betriebswirt/zur Staatlich geprüften Betriebswirtin oder können einen Beratungstermin vereinbaren.

Quelle: Simone Wegener

