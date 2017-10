brilon-totallokal: Am Montag, den 30. Oktober (am Vorabend des Reformations-Feiertages), lädt der Fachausschuss „Prima Brilon“ zu „Brilon bei Nacht“ – dem Erlebniseinkauf in Brilon ein. Bei diesem traditionellen Abendeinkauf öffnen die Briloner Einzelhändler ihre Geschäfte durchgehend bis 23 Uhr und bieten den Besuchern die Möglichkeit eines entspannten „Feierabend-Einkaufs“. In den vergangenen Jahren lockte der Publikumsmagnet zahlreiche Gäste zum Bummeln, Shoppen und Staunen in die historische Altstadt.

„Es ist gute Tradition, dass wir diesen Abend nutzen, um uns bei unseren Kunden für Ihre Treue zu bedanken. Daher haben wir uns entschieden, mit dem letztjährigen Motto ‚Einkaufen mit HERZ’ in die zweite Runde zu starten“, so Christian Leiße, Vorsitzender des Gewerbevereins Brilon. „Wir laden alle Kunden aus Brilon und Umgebung ganz HERZlich ein, uns beim abendlichen Einkauf zu besuchen. In den Geschäften warten Getränke und HERZhafte Speisen auf die Besucher. Wir freuen uns, dass wir in Brilon so viele Stammkunden haben, die buchstäblich mit dem HERZ an den Briloner Geschäften hängen.“

Auch in diesem Jahr wird zu „Brilon bei Nacht“ in der Innenstadt eine besondere Atmosphäre geboten. Hierzu trägt ganz wesentlich die stimmungsvolle Illumination der Häuser bei. In bunten Farben bieten die Bauwerke einen ungewöhnlichen und sehr schönen Anblick. Waren in den letzten Jahren nur die Häuser rund um den Marktplatz beleuchtet, so sind in diesem Jahr zusätzlich viele Gebäude auch in der Bahnhofstraße lichttechnisch in Szene gesetzt.

Für die weitere Unterhaltung der Gäste wurde der erst kürzlich als “Künstler des Jahres 2017” ausgezeichnete „Robotman“ Oliver Kessler engagiert. Er wird mit seiner neuen Figur „AIRROMAN“ in der Briloner Fußgängerzone unterwegs sein und gegen 21.30 Uhr mit der „Feuer-Robot-Show“ Groß und Klein auf dem Marktplatz begeistern.

Aber nicht nur für´s Auge gibt es Besonderes: Auch kulinarisch darf man gespannt sein. Neben den bekannten Verpflegungsstationen in der Bahnhofstraße von süß bis herzhaft steht auch der Briloner „Genuss-Truck“ seinen leckeren Mini-Burgern & Fries am Petrusbrunnen. Genießen Sie verschiedene Burgerkreationen, die frisch für Sie zubereitet werden.

Brilon – Einkauf mit HERZ! Das Einkaufserlebnis für die ganze Familie.