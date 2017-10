Delegiertenversammlung des Caritasverbandes Brilon

Brilon-totallokal: Im Kleinen und Großen wirken

brilon-totallokal: Altkreis Brilon / Waldeck. Im Kleinen und Großen wirken: Das ist der Leitsatz des aktuellen Tätigkeitsberichtes des Caritasverbandes Brilon, der jetzt auf der jährlichen Delegiertenversammlung in der Caritas-Werkstatt St. Martin Hinterm Gallberg vorgestellt wurde. Die Wirkungsfrage zählt zu den Grundsatzfragen, die sich die Caritas Brilon bei ihrem Engagement stellt. Denn aus den konkreten Hilfeleistungen für den Einzelnen soll in der Gesamtheit eine langfristige, nachhaltige Wirkung für die Gesellschaft erfolgen. „Es geht um Veränderungen beziehungsweise, stärker formuliert, um Weiterentwicklungen“, betonte Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon.

Dafür werden die Menschen in den Blick genommen. „Wir richten unsere sozialen Leistungen an den Bedürfnissen der Menschen aus“, sagte Vorstand Eirund. So gehört zu den zukünftigen Schwerpunktthemen der Caritas Brilon beispielsweise die verstärkte Armutsorientierung. Dort sind praktische Hilfen im Einzelfall ebenso von Nöten, wie die Ursachen von Armut und deren Stabilisierung zu bekämpfen. Dabei engagiert sich Caritas auch auf sozial-politischen Feldern, um für mehr Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft zu werben. „Es geht letztendlich um den sozialen Frieden in unseren Dörfern, Städten und dem ganzen Land“, sagte Vorstand Eirund: „Und für dieses Engagement brauchen wir eine breite, damit tragfähige Basis.“

Aktuell engagieren sich 1.100 ehrenamtliche und 950 hauptamtliche Mitarbeitende im Caritasverband Brilon, der knapp 2.000 Mitglieder zählt. Sie tragen Werte wie Chancengleichheit, Menschenwürde und Toleranz, für die Caritas steht, mit. „Und in den nächsten 12 Monaten wollen wir noch mehr Menschen für die Caritas gewinnen“, sagte Alice Lessing, die das Mitgliederwesen betreut, und auf der Delegiertenversammlung die jüngst gestartete Caritas-Kampagne „Hilfe durch dich ist gleich Liebe hoch zwei“ vorgestellt hatte. „Ehren- und Hauptamt, gemeinsam tragen wir den Auftrag der Caritas in der Kirche.

Wir sind eine Säule der katholischen Kirche, die wahrhaftig trägt“, betonte Heinz Hillebrand, Vorsitzender des Caritasrates.

Die Mitgliedergewinnung ist eines der insgesamt elf strategischen Ziele, die sich die Caritas Brilon von 2012 bis 2017 gesetzt hat. „Und diese Ziele werden wir strategisch fortschreiben, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen“, kündigte Eirund an. Neben der ersten Adresse für Rat- und Hilfesuchende sein, gehört u.a. auch die Vernetzung zur Kirche vor Ort und die Stärkung der vielfältigen Form des Ehrenamtes dazu. Darüber hinaus zählt zu den Zielen auch das solide, auf Nachhaltigkeit angelegte Wirtschaften der Caritas Brilon als Sozialunternehmen, betonte Eirund sowohl mit Blick auf die 51 Dienste und Einrichtungen, in denen Menschen Hilfe und Begleitung im Leben erfahren, als auch die Rolle der Caritas als Dienstgeber von 950 Mitarbeitenden.

Rückblickend berichtete der Vorstand von sehr guten Qualitätsrückmeldungen von Nutzern der Dienste und Einrichtungen, die auch von externen Qualitätskontrollen bestätigt wurden. Neben den positiven Meldungen stehen zugleich weiterhin strukturelle Herausforderungen, wie die mangelnde Refinanzierung von Versorgungsleistungen oder die immer noch zu hohe Bürokratisierung in der Pflege. „Wir hoffen inständig, dass die überbordende Dokumentation beim anstehenden Bundesteilhabegesetz überdacht und damit umsichtiger und praxisnäher gestaltet wird“, sagte Eirund.

Für die Zielsetzung der kommenden Jahre werden Zukunftsthemen wie der demographische Wandel, Fachkräftegewinnung und Gesetzesnovellen, bspw. dem Bundesteilhabegesetz und dem Pflegeneuausrichtungsgesetztes, berücksichtigt. Darüber hinaus wird zum Jahreswechsel ein Projekt konkret: Die Mutter-Kind-Kliniken St. Ursula in Winterberg und Talitha in Bad Wildungen werden dann zusammen in die neue Tochtergesellschaft des Caritasverbandes Brilon, der Caritas Brilon für Gesundheit und Familien gGmbH, überführt.

Info: Neue Mitglieder im Caritasrat

Die Delegiertenversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium des Caritasverbandes. Sie tritt einmal im Jahr zusammen. Zu deren Aufgaben gehört auch, die Wahl des Caritasrates. Dem gehören aktuell an: Vorsitzender Heinz Hillebrand, stellvertretender Vorsitzender Ludwig Albracht, Klaus Weber, Michael Reiß und Pastor Ansgar Drees sowie Anita Buchheister und Annegret Schirm. Beiden Letzteren scheiden auf eigenem Wunsch zum Jahresende aus dem Caritasrat aus. Neu gewählt wurden als Mitglieder in den Caritasrat: Anne Bartholome aus Bigge, Uli Brüne aus Bontkirchen und Kilian Emde aus Hillershausen.

