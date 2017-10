Die neue X-Klasse von Mercedes Benz – Ein Pickup mit faszinierenden Eigenschaften

brilon-totallokal: Am 4. November präsentiert das Autohaus Witteler von 10 bis 18 Uhr bei einem Aktionstag die neue X-Klasse von Mercedes-Benz. Den Besuchern bietet sich an diesem Tag die Möglichkeit, bei einer Probefahrt die Vorzüge der neuen X-Klasse zu testen. Da der Aktionstag an der Bobbahn in Winterberg stattfindet, erfahren interessierte Besucher bei fachkundigen Führungen in der Zeit von 12 bis 15 Uhr alles Interessante und Wissenswerte über den Winterberger Eiskanal. Zudem werden neun Taxibobfahrten, die um 18 Uhr starten, verlost.

Die Mercedes-Benz X-Klasse vereint die typischen Eigenschaften eines Pickups – robust, funktional, belastbar und geländegängig – mit den klassischen Stärken eines echten Mercedes – Design, Komfort, Fahrdynamik und Sicherheit. Die X-Klasse fügt sich mit Zwei-Lamellen-Kühlergrill, kraftvoll modellierter Motorhaube und weit in die Kotflügel gezogenen Scheinwerfern nahtlos in das Mercedes-Benz Portfolio ein. Drei Cockpit-Zierteile, sechs Sitzbezüge inklusive zwei Ledervarianten mit Kontrastziernähten sowie zwei Dachhimmelfarben bieten die größte Material- und Farbvielfalt im Segment.

Die Basisvariante X-Klasse PURE eignet sich ideal für den robusten und funktionalen Einsatz. Sie erfüllt alle Anforderungen an ein Workhorse. Gleichzeitig bietet sie mit ihrem Komfort und Design beste Voraussetzungen für Kunden- oder Lieferantentermine und private Aktivitäten.

Die X-Klasse PROGRESSIVE richtet sich an Menschen, die sich einen robusten Pickup mit mehr Styling und Komfortfunktionen wünschen – als Visitenkarte für das eigene Unternehmen und gleichzeitig als ebenso komfortables wie repräsentatives Privatfahrzeug.

Die X-Klasse POWER ist die Highend-Ausstattungslinie. Sie richtet sich an Käufer, für die Styling, Performance und Komfort im Vordergrund stehen. Die X-Klasse POWER ist das Lifestylefahrzeug jenseits des Mainstreams – für den urbanen Raum ebenso wie für Sport- und Freizeitaktivitäten abseits befestigter Straßen. Mit ihrem Design und ihrem hohen Ausstattungsniveau spiegelt sie einen unabhängigen und individualistischen Lebensstil wider.

Die breitenbetonte Frontschürze hat je nach Ausstattungslinie einen ganz eigenen Charakter. Bei der Basisvariante PURE ist sie unlackiert und bei der Ausstattungslinie PROGRESSIVE in Wagenfarbe lackiert. Die Modellvariante POWER verfügt ebenfalls über einen in Wagenfarbe lackierten Stoßfänger und zusätzlich einen verchromten Unterfahrschutz. Für alle drei Ausstattungslinien stehen neun attraktive Exterieur-Farben sowie eine Vielzahl exklusiver Felgen zur Auswahl. Analog der Frontschürze ist auch der Heckstoßfänger je nach Ausstattungslinie unterschiedlich gestaltet.

Zusätzlich zu den modellspezifischen Paketen sind für alle drei Ausstattungsvarianten eine Vielzahl von Sonderausstattungen sowie ein Winter-Paket (Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, beheizte Waschdüsen) und ein Park-Paket (Einparkhilfe PARKTRONIC und 360-Grad-Kamera) erhältlich.

Für einen komfortablen Zugang auf die Ladefläche zum Be- und Entladen verfügt der Stoßfänger über eine integrierte Trittstufe. Wem die serienmäßige Heckklappenöffnung von 90 Grad nicht genügt, kann die X-Klasse optional ohne Stoßfänger bestellen. Dann lässt sich die Heckklappe um 180 Grad öffnen. Als einziger Midsize-Pickup verfügt die X-Klasse über eine serienmäßige Beleuchtung der Ladefläche. In der dritten Bremsleuchte befinden sich LED-Lichter, die das gesamte Ladebett ausleuchten.

Mit ihrem progressiven Design gelingt der Mercedes-Benz X-Klasse der Spagat zwischen Toughness und Style. Der Pickup verkörpert die weiterentwickelte Mercedes-Benz Designsprache der sinnlichen Klarheit. Das puristische, flächenbetonte Design mit reduzierten und äußerst präzisen Grafiken setzt die Grundtugenden eines Pickups auf emotionale Weise in Szene.

Als Topmotorisierung steht ab Mitte 2018 ein V6-Diesel mit 190 kW/258 PS zur Wahl, der die Spitzenposition bei den Midsize-Pickups einnimmt. Die Markteinführung startet mit dem Diesel X 220 d (120 kW/163 PS, Kraftstoffverbrauch innerorts 7,7-8,1 l/100 km, außerorts 7,2-7,3 l/100 km, kombiniert 7,4-7,6 l/100 km; Co 2 -Emission 195-200 g/kg, Euro 6) und dem X 250 d (140 kW/190 PS, Kraftstoffverbrauch innerorts 7,9-9,6 l/100 km, außerorts 6,9 l/100 km, kombiniert 7,3-7,9 l/100 km; Co 2 -Emission 192-207 g/kg, Euro 6).

Die X-Klasse stemmt eine Nutzlast von bis zu 1,1 Tonnen. Mit einer Zugkraft von bis zu 3,5 Tonnen kann sie einen Anhänger mit drei Pferden oder eine Acht-Meter-Yacht ziehen. Dank ihres langen Radstands von 3.150 Millimetern, dem kurzen, kaschierten Überhang vorne, der nach hinten gesetzten Fahrgastzelle und dem sehr langen Überhang hinten hat die X-Klasse einen gestreckten Karosseriekörper, der Dynamik ausstrahlt. Die seitliche Fenstergrafik mit ihrem dynamischen Knick an der Bordkante und die straffe Linienführung im Kontrastspiel mit muskulöser Flächenbetonung unterstreichen zusätzlich die Längsdynamik. Weit ausgestellte Radhäuser, die souveräne Front und das puris-tisch gestaltete Heck betonen die Breitenwirkung. Sie lassen den Pickup kraftvoll auf der Straße stehen und verweisen auf die ausgezeichnete Querdynamik der X-Klasse.

Natürlich gibt es ein vielfältiges Mercedes-Benz Zubehörprogramm zur Individualisierung. Von Mercedes entwickelt und designed stehen zum Marktstart unter anderem Styling Bar, Side Bar, ein Hardtop, verschiedene Cover sowie zahlreiche Lade- und Offroad-Lösungen zur Wahl.

Die neue X-Klasse bietet dank breiter Spur, Mercedestypischer, komfortabler Feder-Dämpfer-Abstimmung sowie Schraubenfedern und innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und hinten Fahrspaß auf Pkw-Niveau und ist der erste Pickup, der neben Off- auch herausragende Onroad-Performance bietet. Die neue Mercedes-Benz X-Klasse bringt nicht nur das progressive Design des viel beachteten Concept X-CLASS größtenteils unverändert in die Serie, sondern auch die einzigartige Vielseitigkeit bei der Nutzung – vom robusten, geländegängigen Pickup bis hin zum urbanen Lifestyle- und Familienfahrzeug. Die X-Klasse verschiebt die Grenzen der klassischen Pickup-Welt. Sie bereichert die geschätzten Stärken eines Midsize-Pickups um die typischen Mercedes-Benz Eigenschaften Fahrdynamik, Komfort, Design, Sicherheit, Vernetzung und umfassende Individualisierung. Damit trägt Mercedes-Benz den veränderten Bedürfnissen der Kunden Rechnung und öffnet das Segment für neue Kundengruppen.

Der zuschaltbare Allradantrieb 4MATIC mit Low-Range-Untersetzung und optionaler Differenzialsperre an der Hinterachse meistert jedes Gelände. Ein permanenter Allradantrieb folgt ab Mitte nächsten Jahres. Wie jedes Mercedes-Benz Fahrzeug zeichnet sich die X-Klasse durch eine vorbildliche passive und aktive Sicherheitsausstattung aus. Der X-Klasse Kunde ist Dank Mercedes me connect stets per Smartphone mit dem Fahrzeug verbunden und kann nützliche Informationen wie Fahrzeugstandort oder Tankfüllstand abfragen und von Tür zu Tür navigieren.

Die X-Klasse startet im November in Europa. Der Mercedes-Benz Pickup wird preislich im attraktiven Segment positioniert und ist in Deutschland ab 37.294 Euro (inkl. 19% MwSt.) erhältlich.