Im Zwergenland, da ist was los!

Brilon-totallokal: Im August hatten die Kinder und Erzieherinnen vom Kiga Zwergenland Madfeld alle Hände voll zu tun

brilon-totallokal: Aus den abgeschnittenen Weidenästen haben sie kurzer Hand ein Spieltipi gezaubert. Die fleißigen Gärtner warten nun gespannt auf den Frühling, um dem Tipi aus den nachwachsenden Ästen ein Dach zu bauen.

– Weltkindertag 2017: So bunt wie die Kinder unsere Welt machen, war auch die Party die die Kinder und die Erzieherinnen im Zwergenland veranstalteten. Neben verschiedenen Tänzen, Spielen und den unzähligen bunten Luftballons, dachten wir aber auch an die Kinder denen es nicht so gut geht wie uns.

– Im Oktober hatten die Kinder mit ihren Omas und Opas einen tollen Nachmittag im Kindergarten. Nach dem gemeinsamen Kaffee trinken und Kuchen essen, wurden gemeinsam Bilderrahmen gestaltet für das Erinnerungsbild, mit Enkelkind und Großeltern. Nach dem Spielen an der frischen Luft bei herrlichem Sonnenschein freuten sich alle über einen herbstlichen Spiel – und Singkreis zum Ausklang des Tages.

– Ab November findet jeden ersten Mittwoch im Monat ab 14:30 Uhr eine Krabbelgruppe für Kinder ab einem Jahr statt. Diese wird durch eine Erzieherin begleitet, alle interessierten Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen.

Quelle: i.A. Clemens Mund, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon