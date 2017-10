Brilon-Totallokal: Kinder der Kita St. Elisabeth entdecken den Drübelwald

brilon-totallokal: Unser Wald ist wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, er schützt Boden, Klima und Wasser und liefert den Menschen den unverzichtbaren Rohstoff Holz.

Wir brauchen den Wald und müssen sorgsam mit ihm umgehen. Jeder Quadratzentimeter ist voller Leben, das wir bewahren müssen. All diese wichtigen Erkenntnisse lernten in den letzten Wochen auch die Kinder der Kita St. Elisabeth in Brilon.

Anhand verschiedener Bücher und Geschichten lernten sie die Tiere des Waldes und die verschiedenen Baumarten kennen. Gemeinsam mit NABU Führer Hubert Linnenbrink machten sich dann alle Kinder in Kleingruppen auf in den herbstlichen Drübelwald.

Dort erwarteten die Kinder verschiedene Wahrnehmungsspiele und die Kinder erfuhren, wie es sich anfühlt, unter einer Decke von Blättern zu liegen. Es wurden verschiedene Naturmaterialien gesammelt, die später zu einer Collage zusammengelegt wurden. Und natürlich wurde dabei das Lied“ Der Herbst ist da“ gesungen.

Auch verschiedene Spiele zur Sprachförderung rund um den Wald begeisterten die Kinder. Zum Schluss wurde aus Ästen und Blättern noch ein Nest für den Igel gebaut. Die Kinder bedanken sich herzlich bei Herrn Linnenbrink für den schönen Nachmittag. Beim nächsten Besuch machen sich die Kinder gemeinsam mit den Eltern auf in den Drübelwald.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

