Die Fußballdamen des SV Thülen sind erfolgreich in die bereits 9. Saison in der Landesliga Westfalen Staffel 1 gestartet

Brilon-Totallokal: Auch im Pokal auf Westfalenebene konnten sich die SVT-Damen wieder für das Viertelfinale qualifizieren.

brilon-totallokal: Nach 7 absolvierten Partien belegen die Kickerinnen vom Thülener Scheid mit 13 Punkten (4 Siege und 1 Remis) aktuell den 5. Tabellenplatz. Am 7. Spieltag konnte man sogar den noch bis dato ungeschlagenen Tabellenführer und ehemaligen Westfalenligisten FC Donop-Voßheide auf heimischen Geläuf mit 2:1 besiegen. Damit bleiben die Grün-Weißen am Scheid saisonübergreifend seit Ende Mai 2016 ohne Punktverlust. Alle 27 Spiele wurden seit dem 22.05.16 gewonnen.

In der ersten Runde wurde der Bezirksligist SV Germania Hovestadt-Nordwald auswärts mit 5:1 besiegt. Ein 2:1-Heimerfolg gegen den Ligagefährten SC Wiedenbrück machte dann den Einzug in das Viertelfinale perfekt. Hier wartet am Samstag, 25.11.17 der Westfalenligist SV Bökendorf auf den Landesligisten. Dieses wird eine äußerst harte Nuss für die Mannschaft aus dem Altkreis Brilon.

Bild: Michaela Fiebig –MiFi Fotografie, Brilon

Quelle: Sandra Kraft

