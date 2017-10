Ertragreich sparen

Brilon-Totallokal: Ein Fondssparplan zum Weltspartag

brilon-totallokal: Es ist ein schönes Gefühl, den Kindern und Enkeln eine gute finanzielle Basis bieten zu können. Warum also nicht den Weltspartag zum Anlass nehmen, um über eine renditestarke Sparform wie einen Fondssparplan nachzudenken?

Am 30. Oktober ist wieder Weltspartag. Bereits seit 1925 begeht man ihn, um den Menschen und insbesondere den Kindern das Sparen nahezubringen und den Wert des Sparens auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und so dürften auch in diesem Jahr wieder viele der kleinen Sparer zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten ihre Spardosen leeren und ihre Ersparnisse anlegen.

Denn nicht nur die Jüngsten, insgesamt sind die Deutschen ein Volk der Sparer. Und sie erbringen eine beachtliche Sparleistung, wie die neueste Umfrage unseres Fondspartners Union Investment vom September 2017 ergeben hat: Nur fünf Prozent der befragten Sparer legen weniger als 50 Euro im Monat zurück. 18 Prozent sparen 50 bis 100 Euro. Die größte Gruppe (35 Prozent) kommt auf einen Betrag von 100 bis 250 Euro monatlich. Immerhin jeder Vierte kann monatlich 250 bis 500 Euro zurücklegen, elf Prozent sogar mehr als 500 Euro. Ein bemerkenswertes Ergebnis.

Häufig denken die Menschen dabei an ihre Familie. 41 Prozent derjenigen, die ein konkretes Sparziel verfolgen, legen gemäß der Studie Geld für ihre Kinder oder Enkel zurück. „Damit können diese sich später einen Wunsch erfüllen, etwa das erste eigene Auto oder die langersehnte Traumreise“, sagt Vertriebsleiter Andreas Decker von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. „Doch natürlich kann dieses Geld auch dazu dienen, die Ausbildung zu finanzieren. Denn Bildung kann im Laufe der Zeit durchaus ein kleines Vermögen kosten.“ Insofern lohne es sich, bei einer solchen Anlageentscheidung über eine renditestarke Anlageform nachzudenken, die den Kindern und Enkelkindern eine gute finanzielle Basis schafft

Immer mehr Menschen entscheiden sich für Fondssparpläne

Fondssparpläne könnten eine solche Sparform sein. 84 Prozent der befragten Anleger haben bereits von ihnen gehört, und immerhin 38 Prozent ziehen sie für ihre Geldanlage in Erwägung.

„Fondssparpläne bieten neben vielen Vorteilen vor allem eines: Die nötigen Ertragschancen, mit denen ein Vermögen über die Zeit wachsen kann. Zinsanlagen, wie Sparbücher und Festgelder, können dies gegenwärtig wegen des niedrigen Zinsniveaus nicht bieten“, betont Andreas Decker.

Die Fondsmanager des genossenschaftlichen Verbundpartners Union Investment beobachten und analysieren die Märkte und Unternehmen, um das Geld zu investieren – beispielsweise fokussiert auf aussichtsreiche Branchen oder Unternehmen. So lassen sich Ertragsmöglichkeiten nutzen und Risiken durch die breite Streuung senken. Um die Entscheidung für eine solche Anlageform zu erleichtern, empfiehlt Prokurist Andreas Decker eine umfassende persönliche Beratung. Man be-spreche dabei auch wesentliche Aspekte von Fondsanlagen, etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen und das Ertragsrisiko. „Und wer sich als Neukunde zur Sparwoche für einen unbefristeten Fondssparplan von Union Investment entscheidet, erhält zusätzlich mit der limitierten Uhr von Kapten & Son ein zeitgemäßes Dankeschön“, informiert Andreas Decker.

Einladung zur Sparwoche vom 30.10. – 03.11. (Geschäftsstelle Thülen: 23.10. – 26.10.)

Alle Jahre wieder lädt die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten in ihren Geschäftsstellen zur Sparwoche ein. Alle jungen Kunden, die ihre Spardose in dieser Zeit leeren lassen und das Geld auf ein Konto einzahlen, erhalten als Belohnung tolle Geschenke – passend für jede Altersgruppe.

Sonderöffnungszeiten

Montag 30.10.2017 08:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr

Donnerstag 02.11.2017 08:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 18:30 Uhr

Freitag 03.11.2017 08:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr

Infos zum Fondssparen und die Teilnahmebedingungen für das Prämiengeschenk von Kapten & Son gibt es im Internet unter www.vb-bbs.de/fondssparplan..

Quelle: Marianne Witt-Stuhr, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon