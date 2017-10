22. Briloner JazzNacht begeisterte Jazzfans

Brilon-Totallokal: Ohne Zugabe konnten die Musiker die Bühne nicht verlassen

brilon-totallokal: Über 500 begeisterte Jazzfans durfte das Team von BWT-Brilon Kultour bei der 22. Briloner JazzNacht am letzten Samstag (21.10.2017) in der Aula des Briloner Schulzentrums begrüßen. Und was diese präsentiert bekamen, war Jazzmusik vom Allerfeinsten. Die Formation „Blue Motion Trio feat. Joscho Stephan“ eröffneten den Abend und der Funke sprang direkt auf das Publikum über. Ohne Zugabe konnten die Musiker die Bühne nicht verlassen. Und dann betrat „Nils Landgren Funk Unit“ die Bühne! Fast 100 Minuten am Stück spielte die Band um den Posaunisten und Sänger Nils Landgren und der Saal tanzte und feierte. Diese JazzNacht wird vielen Besuchern in bester Erinnerung bleiben.

Ein Raunen ging dann durch das Publikum, als Thomas Mester (Leiter Brilon Kultour) dann zum Abschluss des Abends das Programm für die 23. Briloner JazzNacht 2018 verkündete: Die Newcomer-Sensation Kinga Glyk mit ihrer Band und Ausnahme-Pianist Michael Wollny mit Band, dann mit neuem Album und aktueller Tour, werden mit dabei sein. Ein weiterer großer Jazzabend in Brilon ist damit garantiert!

