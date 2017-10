Weltliche Chormusik bei „Kultur im Krankenhaus“

Brilon-Totallokal: Madrigalchor Brilon singt für Patienten und Besucher

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 08. November 2017 um 18.30 Uhr präsentiert der Madrigalchor Brilon im Rahmen der Reihe „Kultur im Krankenhaus“ sein vielseitiges Repertoire im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf. Dazu zählen vor allem die weltliche Literatur der Renaissance und des Frühbarock, an der Patienten und Besucher in der Kapelle des Krankenhauses sicher Gefallen finden werden. BWT-Brilon Kultour und das Städt. Krankenhaus Maria-Hilf laden alle Interessierten herzlich ein. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten sie bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder Email: kultur@brilon.de

Bildunterschrift: Der Name ist Programm: Der Madrigalchor Brilon

Quelle: Thomas Mester – Leiter Kulturbüro „Brilon Kultour“

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon