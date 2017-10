Brilon-Totallokal: Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung von Menschen mit Behinderungen Brilon e.V.

brilon-totallokal: Ferienfreizeiten und Klassenfahrten, therapeutisches Reiten, Lese- und Schreibförderung, zwei Mal im Jahr einen Disco-Abend: Der Leitspruch des Vereins zur Förderung von Menschen mit Behinderungen Brilon e.V. lautet „Wir tun Gutes“. Bei der Mitgliederversammlung in der Caritas-Werkstatt St. Martin wurde jetzt ein Rückblick auf die zurückliegenden guten Werke geworfen.

Neben den eingangs zitierten Freizeitaktionen und Therapiemaßnahmen unterstützt der 170 Mitglieder zählende Förderverein auch immer wieder Einzelpersonen beispielsweise durch Fahrtkostenzuschüsse oder Umzugskosten. „Bei den Einzelfallhilfen unterstützen wir hilfebedürftige Menschen, die überwiegend ambulant beim Wohnen und Leben betreut werden. Dort wird sehr deutlich, dass eine Behinderung oftmals auch ein Armutsrisiko darstellt“, betonte Vorsitzender Klemens Kienz. Anlass und Ziel des Engagements seien immer, den Menschen eine bestmögliche Teilhabe an allen Facetten des Lebens, wie bspw. in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Bildung oder Freizeit, zu ermöglichen.

Dafür kooperiert der Förderverein mit der Franziskusschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und dem Caritasverband Brilon, in dessen Trägerschaft die Caritas-Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der Kombinierte Kindergarten St. Andreas, die Frühförderung und Motopädie liegen sowie vier Wohnhäuser und das Ambulant Betreute Wohnen. So erreichen die Hilfen des Fördervereins Menschen aller Altersklassen – vom Kleinkind in der Frühförderung bis hin zum ehemaligen Werkstatt-Beschäftigten im Ruhestand. Dass Thema Alter mit Blick auf Behinderung wurde auch im öffentlichen Teil der Versammlung aufgegriffen. Dort referierte Sandra Fien, Altenpflegerin und Mitarbeiterin in der Seniorengruppe des Dechant-Ernst-Hauses, über „Geistige Behinderung und Demenz“. „Unser Engagement werden wir weiter ausbauen und würden uns über neue Mitglieder im Förderverein sehr freuen“, sagte Vorsitzender Kienz.

Neu gewählt

Auf der Mitgliederversammlung wurde der zweite Vorsitzende, Heinz-Georg Eirund, mit herzlichem Dankeschön für das langjährige Engagement aus seinem Amt auf eigenen Wunsch hin verabschiedet. Zur zweiten Vorsitzenden wurde Eva Stratmann gewählt, die bis zu ihrem Renteneintritt im August die Einrichtungsleiterin des Stationären Wohnens bei der Caritas Brilon war. Den Vorstand komplettieren: Klemens Kienz (Vorsitzender), Engelbert Kraft (Kassierer) und Dr. Joachim Weigel (Schriftführer).

Kontakt und Information

Wer sich für eine Mitgliedschaft im Verein zur Förderung von Menschen mit Behinderungen Brilon e.V. interessiert, erhält Auskunft bei Klemens Kienz unter Telefon (02961) 3546 oder via Mail Ritter_Kienz@t-online.de

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

