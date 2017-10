Brilon-Totallokal: Westfälische Provinzial unterstützt Feuerwehr Brilon mit Brandschutzkoffer

brilon-totallokal: Sich im Brandfall richtig zu verhalten, ist nicht nur wichtig, sondern will auch gelernt sein. Für eine nachhaltige Sicherheitserziehung und -aufklärung unterstützt die Westfälische Provinzial Versicherung deshalb Feuerwehren in der Region mit Brandschutzkoffern. Auch Provinzial Geschäftsstellenleiter Mathias Buxort übergab am Donnerstag, einen Koffer an die Feuerwehr Brilon.

„Der Brandschutzkoffer hilft, Kinder für Brandgefahren zu sensibilisieren. Er ist damit ein wichtiges Werkzeug für eine praxisnahe und anschauliche Brandschutzerziehung vor Ort“, erläutert Provinzial Geschäftsstellenleiter Mathias Buxort. Neben einem Rauchwarnmelder enthält der Koffer auch ein Notruftelefon sowie weitere kindgerechte Lern- und Infomaterialien. „Mithilfe des Koffers erfahren die Kinder alles über den sicheren Umgang mit Feuer und üben, sich im Notfall richtig zu verhalten“, ergänzt Michael Klaholz von der Feuerwehr Brilon.

Provinzial und Feuerwehr – eine Zusammenarbeit mit Tradition

In der Vergangenheit hat die Westfälische Provinzial bereits Wärmebildkameras, Hohlstrahlrohre und mobile Rauchverschlüsse an die Feuerwehren in Westfalen übergeben. Die historisch begründete und seit vielen Jahren gewachsene Kooperation zwischen Provinzial und Feuerwehren leistet so auch dank gemeinsamer Aktivitäten einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit.

BU.: Provinzial Geschäftsstellenleiter Mathias Buxort übergab den Brandschutzkoffer an die Feuerwehr Brilon.

Quelle: Im Auftrag Marc Heines

