CDU-Bundesvorstandsmitglied Dr. Peter Liese zu Gast

Brilon-Totallokal: CDU-Brilon fordert Konsequenzen aus dem Bundestagswahlergebnis

brilon-totallokal: Im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Briloner CDU-Stadtverbandsvorstandes stand die Nachlese und Diskussion zur Bundestagswahl. Hierzu konnte Vorsitzender Wolfgang Diekmann den Europaabgeordneten Dr. Peter Liese begrüßen, der auch Mitglied des CDU-Bundesvorstandes ist. Mit den herben Verlusten der CDU auch im Hochsauerlandkreis und in Brilon kann und darf die Union nicht zur „Tagesordnung“ übergehen. Dieses Ergebnis bedarf, besonders in Berlin, einer umfangreichen Analyse.

In der inhaltlichen und personellen Aufstellung der CDU im Bund muss sich etwas ändern. Dieses war die übereinstimmende Meinung der Sitzungsteilnehmer. Bevor der mögliche Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen unterschrieben wird, muss es eine Mitgliederbefragung zu diesem Thema geben. Den Mitgliedern muss mehr Mitsprachemöglichkeiten gegeben werden, als dass in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. In diesem möglichen Koalitionsvertrag muss die „klare Handschrift“ der CDU erkennbar sein.

BU.:Das Bild zeigt einige CDU-Vorstandsmitglieder mit Dr. Peter Liese (Bildmitte)

Foto: CDU

Quelle: Wolfgang Diekmann

