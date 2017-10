Herrensitzung in Madfeld

Brilon-Totallokal: Es ist ein Frühschoppen der besonderen Art…

brilon-totallokal: Am 05.11.2017 um 11.11.Uhr wird mit der 11. großen Herrensitzung in der Madfelder Schützenhalle die Karnevalssession im Sauerland eingeläutet. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung ist wie in den letzten Jahren bereits ausverkauft. In diesem Jahr wurde sogar ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Es ist ein Frühschoppen der besonderen Art und besonders für Vereinsvorstände, Vereinsmannschaften, Stammtische, Kegelclubs oder sonstige männliche Gruppierungen und natürlich alle begeisterten Karnevalisten gedacht.

Die Besucher dürfen sich auf ein ca. fünfstündiges Programm freuen. Garde- und Show-Tänze, Comedy-Show, sowie zünftige Büttenreden sorgen bestimmt für ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Programm. Der Bauchredner Micha mit seiner wilden Hilde wird die Zuschauer mit seinen frechen und spontanen Darbietungen begeistern. Aber auch der Bauer Aloysius wird mit seiner Büttenrede die Lachmuskeln der Männer strapazieren.

Als Stargast konnte sie Stimmungssängerin Marry arrangiert werden. Während sie in der Hauptsaison auf Mallorca im Oberbayern und Bierkönig das Publikum mit ihren Auftritten in Wallung bringt, wird sie mit ihren Stimmungs-Hits und Show-Einlagen die Madfelder Schützenhalle mit Sicherheit zum Kochen bringen. Kurzfristig konnte noch die Samba-Queen Viviane als zusätzliches Highlight engagiert werden. Auch die Burlesque-Showgruppe wird ein echter Hingucker werden.

Vier Nummerngirls werden die einzelnen Programmpunkte in bekannter Art und Weise ankündigen. Auch werden in diesem Jahr wieder zwei Topless-Bedienungen die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen. Außerdem findet eine Tombola statt, bei der zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen sind. Die musikalische Gestaltung vor, während und nach der Herrensitzung übernimmt die Gruppe Madfelder Fetentechnik MFT. Allen Männern ab 18 Jahren, die zu dieser Veranstaltung Karten erworben haben, wünschen wir jetzt schon viel Spaß und Vergnügen.

Nähere Informationen unter www.herrensitzung.com.

