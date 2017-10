Sauerländer Kunst in Düsseldorf

Brilon-Totallokal: Sauerländer Künstler feierte großen Erfolg bei Ausstellung in Düsseldorf.

brilon-totallokal: DIALOG II, unter diesem Titel war die 2te. Ausstellung des Sauerländer Künstlers Johannes Caspari im Ballhaus im Nordpark zu besichtigen. „DIALOG I“ fand an gleicher Stelle im Jahr 2014 statt und war damals schon ein großer Publikumsmagnet. Während der Ausstellungszeit haben einige hunderte Menschen diese Ausstellung besucht. Nicht wenige waren mehrfach dort, um wiederum Freunden diese Ausstellung zu zeigen.

Zu sehen waren, neben seiner teils großformatigen Gemälden, sehr interessante Installationen aus Sauerländer Massivhölzern, im spannungsvollen Kontrast mit hochwertigen Edelmetallen. Unter sehr vielen schönen Dingen konnten die Besucher auch die weltweit einzig artige, zu Holz erstarrte „STERNSCHNUPPE“ besichtigen. Der Künstler, mit einem Blick für das außergewöhnliche Design, ist bekannt für professionelles Handwerk und Vielseitigkeit. Alle seiner Objekte sind wertvolle Unikate und optische Highlights einer Raumgestaltung. Da auch einige Lichtinstallationen unter seinen Kunstwerken waren, kamen auch viele Besucher erst in den späten Abendstunden. Johannes Caspari: An manchen Tagen war ich um 21 Uhr noch vor Ort und es kamen immer noch Leute.

Bei seinen Ausstellungen gibt Johannes Caspari immer auch vielversprechenden Nachwuchskünstlern/innen eine Chance. Somit war in diesem Jahr Karina Birka mit dabei. Karina Birka geb. 1961 in Czarnowasach (Polen). Seit 1970, mit kleinen Unterbrechungen, in Schwelm lebend. Altes, Unbrauchbares und nicht Beachtetes vor allem aus Metall, war schon immer für Sie zu schade um als Abfall zu enden. In den 1990 Jahren absolvierte Sie einen Schweißkurs in der Malschule „Maldumal“ bei Annette vom Bruch. Frau Birka konnte von den Besuchern auch viel positive Resonanz erfahren.

Der Künstler Johannes Caspari freut sich jetzt wieder in der Heimat angekommen zu sein und auf seine Dauerausstellung im Winterberger Kongresszentrum „OVERSUM“.

