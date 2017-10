Kochen gegen Diabetes: Gewinnspiel zum Weltdiabetestag 2017

brilon-totallokal: Diabetes – die schleichende Gefahr. Immer mehr Menschen erkranken an ihr: In Deutschland leiden aktuell mehr als sechs Millionen Menschen an Diabetes mellitus; bis 2040 wird jeder 10. betroffen sein. Ein Großteil der Erkrankten weiß jedoch nichts von seiner Krankheit. Doch nur wenn Diabetes früh diagnostiziert wird, können Folgeerkrankungen verhindert werden.

In jedem Jahr finden daher zum Weltdiabetestag am 14. November zahlreiche Aktionen statt. Ziel hierbei ist die Sensibilisierung für die Krankheit und entsprechende Präventivmaßnahmen, um Neuerkrankungen zu vermeiden. Im vergangenen Jahr war Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange zum Weltdiabetestag im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon zu Besuch, um gemeinsam mit vielen anderen Besuchern ihr eigenes Diabetesrisiko testen zu lassen und sich ebenso über Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen zu informieren.

Nach der positiven Resonanz möchte das Diabetes-Team des Briloner Krankenhauses um Chefarzt Dr. med. Heinrich Kerkhoff in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Gewinnspiel auf den Typ-2-Diabetes aufmerksam machen:

Verschiedene Untersuchungen haben bestätigt, dass insbesondere der übermäßige Verzehr von zuckerreichen Lebensmitteln Diabetes verursachen kann. Daher verlost das Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon insgesamt 20 Karten für zwei spannende Kochevents, bei welchen die Diabetesberaterinnen des Krankenhauses anhand eines geschmackvollen 3-Gänge Menüs zeigen, wie unkompliziert und zeitsparend gesunde Ernährung sein kann.

Die Gewinner erhalten jeweils eine Karte für den 14. oder 16. November 2017. Beginn ist an beiden Tagen um 18:00 Uhr in der Lehrküche des Städt. Krankenhauses Maria-Hilf Brilon. (Jeweils 10 Plätze pro Termin, leider ist keine Terminwahl möglich.) Die Karten werden ausschließlich verlost und können nicht käuflich erworben werden. Teilnahme unter

www.krankenhaus-brilon.de/de/gewinnspiel/

Bild: Sabrina Voss (Sabrinity)

Text: Ann-Kathrin Eimer