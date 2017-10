SV 20 Brilon trifft am Reformationstag im Krombacherpokal auf den BC Eslohe

Brilon-Totallokal: SV 20 Brilon erwartet im Krombacherpokal über 400 Zuschauer.

brilon-totallokal: Am Reformationstag dürfen sich die heimischen Fußballfans auf ein echtes Highlight freuen. Mit dem SV 20 Brilon und dem BC Eslohe treffen die beiden führenden Teams in der Bundesliga des Sauerlandes im Krombacherpokal aufeinander. Der BC Eslohe führt die Tabelle nach 12 Spieltagen mit 2 Punkten Vorsprung vor dem SV Brilon an. In der Meisterschaft musste der SV Brilon beim Auswärtsspiel in Eslohe die erste und bisher einzige Saisonniederlage einstecken.

In diesem Spiel trifft auch die beste Abwehr (SV 20 Brilon mit 13 Gegentoren) auf den besten Angriff (BC Eslohe mit 48 Treffern) der Liga. SVB Trainer Stephan Vogel kann nach dem 5:2 Erfolg gegen den FC Arpe-Wormbach voraussichtlich auf den gleichen Kader zurückgreifen. Der SV 20 Brilon rechnet in diesem brisanten Pokalspiel mit einem vollen Haus. Der Verein erwartet über 400 Zuschauer am Kunstrasenplatz an der Jakobuslinde. Anpfiff ist am Dienstag um 15.00 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Markus Isenberg.

