kfd Brilon – Flohmarkt rund ums Kind

brilon-totallokal: Die kfd Brilon plant für den 25.11. von 12 bis 16 Uhr einen Flohmarkt im Pfarrzentrum, bei dem ausschließlich Kleidung, Spielzeug, Bücher und alles, was Kinder so brauchen, verkauft werden kann. Unter anderem werden Karnevalssachen aus dem kfd-Fundus zum Verkauf angeboten.

Jeder, der daran teilnehmen möchte, kann am 15.11. in der Zeit von 18 bis 19 Uhr bei Sandra Wegener unter der Tel.-Nr. 02961/9894890 einen Verkaufstisch (Größe 140 x 70 cm, Kosten für Mitglieder 5 € und für Nicht-Mitglieder 7 € reservieren lassen (Anfragen außerhalb dieser Zeit und per Anrufbeantworter werden nicht entgegengenommen).

Außerdem werden an dem Tag Kaffee und leckere Waffeln angeboten. Wir freuen uns auf Ihr und Euer Kommen!

Quelle: kfd Brilon

